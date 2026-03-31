«Есть результат»: в Новомосковске обсудят, какой будет страна до 2031 года

Кто выступит 3 апреля на отчетном форуме «Единой России» в Новомосковске

3 апреля в Новомосковском Молодёжном центре «Олимп» пройдёт муниципальный этап Отчётно-программного форума партии «Единая Россия» — «ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ».

Это не просто отчёт, а площадка, где собирают реальные предложения в Народную программу партии на 2026–2031 годы. По сути — разговор о том, как будет жить регион и страна в ближайшие пять лет.

В центре форума — четыре стратегические сессии:
— социальная сфера и здравоохранение
— промышленность, кадры и меры господдержки
— спорт и молодёжная политика
— поддержка участников СВО и новые инициативы для ветеранов

Пленарное заседание модерирует заместитель председателя Тульской областной Думы, секретарь местного отделения партии в Новомосковске Александр Рем.

В форуме примет участие сенатор Тульской области, секретарь Тульского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев.

Депутат Тульской областной Думы, советник губернатора Тульской области Дмитрия Миляева Илья Степанов станет модератором группы «Спорт и молодежная политика».

Отдельный акцент — на теме поддержки участников СВО. Эту сессию ведёт заместитель председателя городского Собрания депутатов, волонтёр Михаил Ныренков.

Форум станет точкой сбора идей — от локальных решений до системных инициатив, которые могут войти в федеральную повестку.

сегодня, в 12:44
