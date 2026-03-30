«У чиновников аллергия на асфальт?»: жители Алексина жалуются на потоп в микрорайоне Бор

В Алексине в микрорайоне Бор назревает коммунальный коллапс. Жители бьют тревогу: помимо недостроя на центральной остановке с обветшалым забором, мешающим проходу, улицу затопило из-за таяния снега.

Люди возмущены тем, что по всему городу нет ни дренажных систем, ни тротуаров, ни освещения.

«Повсюду огромные лужи и грязь. Из одного района города в другой нельзя пройти, не используя проезжую часть. В других городах, если раскапывают трубы, то потом и асфальт кладут, и даже клумбы восстанавливают в течение пары суток. Но, к сожалению, не в Алексине. Такое впечатление, что у наших чиновников аллергия на асфальт», — пишут алексинцы.