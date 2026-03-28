С чистого листа: как новичку построить карьеру на производстве

По данным опроса ВЦИОМ, почти половина россиян в той или иной степени считают работу в промышленности для себя подходящей.

Производственные компании предлагают стабильную зарплату, хороший соцпакет и понятные траектории развития. Вместе с начальником отдела персонала филиала ООО «ЭвоКом» в городе Советске Оксаной Витюгиной выясняем, что важно учесть, чтобы построить карьеру на производстве с нуля.

Кейс «Как студент Александр производственные процессы улучшал»

Александр учился в техническом вузе по востребованной специальности. Пока его друзья мечтали о карьере госслужащих и бизнесменов, он твердо знал, что свяжет свою жизнь с внедрением инноваций в производственном секторе.

Александр изучал сайты компаний в окрестностях и на первых же летних каникулах вышел на стажировку. На предприятии действовала программа рационализаторских предложений. Студент смог присоединиться к команде, которая разрабатывала проект по улучшению контроля качества. Его роль заключалась в подборе несложной системы автоматизации, внедрение которой позволило снизить уровень первичного брака на 15%.

Во время стажировки Александр погрузился в производственную специфику и приобрел опытных наставников, с которыми на следующий год обсуждал свой курсовой проект - концепцию внедрения IoT технологий для мониторинга оборудования. Идея не была полностью реализована, но Александру предложили стать постоянным стажером.

После завершения университета он занял место младшего аналитика в той же компании и сразу включился в рационализаторскую деятельность, участвуя в нескольких проектных группах по оптимизации производства. Спустя пару лет он взял на себя ведущую роль в процессе внедрения ERP-системы и скоро получил повышение — его назначили руководителем проектов по автоматизации. Всего за несколько лет из инициативного студента он вырос в ключевого сотрудника, ответственного за внедрение передовых технологий и инновационных решений.

Начальник отдела персонала филиала ООО «ЭвоКом» в Советске Оксана Витюгина:

— Похожих кейсов много. Например, в нашей компании работает Марина Ромахова, главный менеджер по инновациям. Она пришла в компанию на практику в 2012 году и за несколько лет прошла насыщенный карьерный путь до руководящей позиции.

Студентам я бы рекомендовала еще во время учебы обратить внимание на крупные компании, которые предлагают лидерские программы для молодых специалистов. Как правило, по итогам программ эти компании с удовольствием приглашают остаться в команде и продолжить строить карьеру. Не стоит игнорировать практики и стажировки. Для многих это кажется пустой тратой времени, но это действительно один из самых эффективных способов себя зарекомендовать.

Мнение, которое часто звучит в учебных заведениях: «ты никому не нужен без опыта», — чистой воды миф. На самом-то деле организация часто заинтересована в молодом специалисте больше, чем он сам в работе. Да, конечно, если выпускник хочет сразу быть руководителем, вряд ли получится — для этого обязательно нужен опыт. Придется столкнуться еще и с тем, что всё, чему учили в вузе, отличается от практики. И это нормально! Главное, что нужно уметь, — учиться.

Кейс «Как офисный сотрудник Иван производственный департамент возглавил»

На протяжении более двадцати лет Иван работал в административном отделе крупной компании. Каждый понедельник он ждал пятницы и каждое воскресенье испытывал напряжение от мыслей о грядущей рабочей неделе. Однажды Иван осознал, что настало время для решительных шагов, и принялся изучать вакансии на профильных порталах. Релевантные предложения почти не отличались от его текущей работы. Зато внимание привлекли объявления от промышленного предприятия. Опыт Ивана в логистике, выстраивании процессов и управлении документацией мог быть востребован на производстве. Но подходящих по квалификации позиций не было, и тогда он решился на смелый шаг: устроился комплектовщиком. Гарантий роста никто не обещал, но впервые за долгое время появилось желание просыпаться утром и идти на работу.

Через полгода Иван хорошо разбирался в нюансах работы смежных подразделений и на встрече с руководителем открыто заявил о желании расти и брать на себя большую ответственность. Вместе с HR-департаментом был разработан индивидуальный план его развития. Вскоре Иван перевелся на производственную линию, где быстро вырос до руководителя участка. Здесь он инициировал внедрение системы визуализации производственных показателей, что повысило оперативность реагирования на любые изменения в работе оборудования. Этот опыт был масштабирован на все предприятия группы компаний. Через два года Иван возглавил отдел логистики, где внедрил автоматизированную систему учета запасов. Новшество позволило сократить издержки на 12%. Спустя шесть лет работы ему доверили руководство департаментом производственного планирования, где очень требовались навыки повышения операционной эффективности, которые он уже успел продемонстрировать.

Начальник отдела персонала филиала ООО «ЭвоКом» в Советске Оксана Витюгина:

— В нашей компании на одной из фабрик работает Юрий Введенский. В свое время он также уволился из бухгалтерии и пришел на производство на роль грузчика. А далее, по карьерной лестнице, дошел до начальника службы производственной логистики предприятия! По его словам, жалеет лишь об одном, что не решился раньше.

Человеку, который впервые приходит на производство без профильного опыта важно учесть несколько нюансов:

На начальных ступенях на производстве, без специальных навыков с вероятностью близкой к 100% это будет сменная работа, к которой надо привыкнуть.

Также нужно быть готовым к тому, что придется изучать огромный массив информации: программы, оборудование. Современное производство, как правило, всё высокотехнологичное.

Если у человека совершенно другой опыт за плечами и он хочет кардинально его поменять, я бы рекомендовала посмотреть на подходящие обучающие программы. Государство уже подумало о такой категории граждан и предлагает совершенно бесплатно или за какую-то символическую плату различные виды обучения. Узнать о таких программах можно через центр занятости населения, который есть в любом регионе, в любом городе, в любом районном центре. Там огромный перечень видов профессий, вплоть до использования искусственного интеллекта в каких-то видах работ.

В целом бояться идти на производство без опыта не нужно! На каждой рабочей специальности есть программа адаптации, предусмотрено обучение, на предприятиях действуют системы наставничества. Чем усерднее учиться, тем больше шанс быстрее адаптироваться и достичь успеха в работе. Многие из сегодняшних руководителей на производстве в нашей компании - это те, кто когда-то пришел впервые в цех, без опыта, а сейчас они руководят десятками и сотнями человек, управляют серьезными процессами.

Производство — это всегда про спланированное, про последовательное, про устойчивое. И если вы хотите чего-то эдакого новенького и всё время чего-то меняющегося, здесь, конечно, так не будет. Здесь будут изменения, но они будут растянуты во времени.