«Хорошо делать фотографии внутри Кремля»: Миляев потребовал убрать валежник и мусор на трассах и въездах в город

О месячнике чистоты и сроках уборки шла речь на оперативном совещании в правительстве.

30 марта на традиционном еженедельном совещании в правительстве профильные чиновники должили о проведении в Тульской области месячника чистоты.

Министр ЖКХ и благоустройства Олег Дючков рассказал о работах по благоустройству. Они начнутся с приведения в порядок центральных улиц, дорог, общественных пространств, фасадов зданий, в том числе нежилых, входных групп и вывесок. К работе по наведению порядка в Туле и области привлекут владельцев коммерческих объектов, сотрудников более 300 промышленных предприятий региона, 200 предприятий агропромышленного комплекса. Все будут убирать свои территории.

30 гектаров земель Гослесфонда в местах, прилегающих к основным дорогам, проведут уборку неликвидной древесины. Очистят особо охраняемые природные территории и береговые полосы на Упа и ручье Рогожинском. К Пасхе наведут чистоту на кладбищах.

«В этом году постараемся активнее привлечь жителей частного сектора для наведения порядка вблизи своих домов, УК вместе с жителями будут убирать территории у многоквартирных домов», — подчеркнул Дючков.

Губернатор поручил настроить коммуникацию между министерствами, ГЖИ, УК, ТОС и жителями — взять на себя организацию уборки.

«Мало просто информировать, эту работу надо целенаправленно организовывать. Люди должны понимать, где получить инвентарь, если им нужна помощь. И спланировать это всё таким образом, чтобы сделать всё максимальным охватом», — отметил Миляев.

Спросил губернатор и с министра транспорта и дорожного хозяйства Светланы Воскресенской — когда будут очищены просеки вдоль тульских дорог? Министр пояснила:

«Были определены 9 основных региональных дорог, которые соединяют областной центр с муниципальными образованиями. В настоящий момент статус исполнения работ 78%. Планировали изначально до 1 мая всё завершить. И если бы не снежная зима, мы бы это сделали. Учитывая, что работы по уборке валежника возможны только в сухую погоду, мы срок продлеваем до 1 августа. Все работы 100% выполнены».

По словам Воскресенской, в течение месячника чистоты на части региональных дорог, и федеральных дорогах уборку проведут в течение месячника частоты.

«Вы говорите, собирались успеть всё до 1 мая, но поскольку сыро, будем успевать до 1 августа, — возмутился губернатор. — Всё просохнет! Пожарооопасный сезон уже закончится, когда вы собрались всё убрать. Три месяца плюсом к сроку. Паводок сменяется пожароопасным сезоном очень быстро, и высыхает всё достаточно быстро».

Губернатор отметил, что начинать надо от Тулы и двигаться по расчистке дальше:

«Любые въезды в наш город, по большому счёту, это тоже лицо региона, лицо областной столицы.

Хорошо, конечно, делать фотографии внутри Кремля.

Было бы неплохо, если бы люди, которые приезжают к нам на автомобилях, на общественном транспорте, всё же видели за окном нормальную картинку. И если мы с вами будем тянуть эту историю до 1 августа, — это слишком долго. Срок, который обязателен, — до 1 июня, давайте с этой задачей справляться».

Также губернатор поручил министру сельского хозяйства Степину также усилить работу по уборке валежника.

«Пошустрее надо. А то я вчера проезжал по одной из улиц в Туле. Вот такой слой грязи, и его там пытаются из шланга сбить. Не знаю, будут ли его потом с дороги собирать, этот смёт, но выглядит это странновато».

Глава администрации Тулы Илья Беспалов на это ответил, что в городе уборка идет уже две недели, смёт убирают в том числе. «Сбиваем открытую грязь, она снова намывается. Работа не останавливается».