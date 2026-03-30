«Там сейчас хуже, чем на вашей картинке»: Миляев поручил еще раз залатать ямы на Веневском шоссе

«Там не так», – сказал губернатор, посмотрев презентацию о ямочном ремонте.

На оперативном совещании в тульском правительстве рассмотрели обращения граждан. По данным Ситуационного центра губернатора, основными темами обращений жителей стали текущие кровли, состояние автодорог и вывоз мусора.

Руководитель СЦ Андрей Журавлев доложил, что в местах концентрации жалоб в Туле ямочный ремонт проведён, нарушения устранены: речь идет об улицах Галкина, Замочной, Новомосковской, Новомедвенском проезде, улице Ивана Бунина в Петровском. Также отремонтированы участки дорог на Красноармейском проспекте, улице Калинина, на Новомедвенском проезде и Веневском шоссе.

Губернатор прервал доклад и попросил вернуть слайд с презентации, где обозначено Веневское шоссе с фотографиями «до» и «после».

«Там сейчас не так, там по-другому. Прямо вот тут, вот на этой фотографии, не так. Сейчас хуже, чем на картинке».

«Значит, ещё раз будем делать, потому что мы уже много раз за этот период убирали ямы», — сказал глава администрации Тулы Илья Беспалов.