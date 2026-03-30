  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. «Там сейчас хуже, чем на вашей картинке»: Миляев поручил еще раз залатать ямы на Веневском шоссе - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

«Там сейчас хуже, чем на вашей картинке»: Миляев поручил еще раз залатать ямы на Веневском шоссе

«Там не так», – сказал губернатор, посмотрев презентацию о ямочном ремонте.

На оперативном совещании в тульском правительстве рассмотрели обращения граждан. По данным Ситуационного центра губернатора, основными темами обращений жителей стали текущие кровли, состояние автодорог и вывоз мусора.

Руководитель СЦ Андрей Журавлев доложил, что в местах концентрации жалоб в Туле ямочный ремонт проведён, нарушения устранены: речь идет об улицах Галкина, Замочной, Новомосковской, Новомедвенском проезде, улице Ивана Бунина в Петровском. Также отремонтированы участки дорог на Красноармейском проспекте, улице Калинина, на Новомедвенском проезде и Веневском шоссе.

Губернатор прервал доклад и попросил вернуть слайд с презентации, где обозначено Веневское шоссе с фотографиями «до» и «после».

«Там сейчас не так, там по-другому. Прямо вот тут, вот на этой фотографии, не так. Сейчас хуже, чем на картинке».

«Значит, ещё раз будем делать, потому что мы уже много раз за этот период убирали ямы», — сказал глава администрации Тулы Илья Беспалов.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 13:58
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.