Миляев – министру транспорта: «Вы человек крепкий, первую волну критики пережили, только крепче стали»

На оперативном совещании губернатор напомнил Светлане Воскресенской о сроках по ямочному ремонту дорог.

«Светлана Юрьевна, ну вы же человек крепкий. Да? Я так понимаю, первую волну критики вы пережили, стали только крепче. Я напоминаю, 9 мая — срок завершения ямочного ремонта по ключевым улицам.

1 апреля не за горами, я помню, что четыре асфальтовых завода у нас запущено, пора запускать все остальные», — сказал губернатор.

Глава региона поручил проверить наличие контрактов на ремонт дорог у всех муниципалитетов:

«Как министр, как должностное лицо, управляющее дорожной отраслью, несмотря на то, что у вас преимущественно региональные дороги, вы обеспечиваете взаимодействие с федералами и с муниципалитетами. Порядок наведён должен быть в этой части».

Также Миляев поручил после окончания паводка заключать контракты и заниматься обустройством пляжей, чтобы не опоздать к дате начала купального сезона. А также усилить обработку территорий против клещей.