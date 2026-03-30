  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Миляев – министру транспорта: «Вы человек крепкий, первую волну критики пережили, только крепче стали» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Миляев – министру транспорта: «Вы человек крепкий, первую волну критики пережили, только крепче стали»

На оперативном совещании губернатор напомнил Светлане Воскресенской о сроках по ямочному ремонту дорог.

«Светлана Юрьевна, ну вы же человек крепкий. Да? Я так понимаю, первую волну критики вы пережили, стали только крепче. Я напоминаю, 9 мая — срок завершения ямочного ремонта по ключевым улицам.

1 апреля не за горами, я помню, что четыре асфальтовых завода у нас запущено, пора запускать все остальные», — сказал губернатор.

Глава региона поручил проверить наличие контрактов на ремонт дорог у всех муниципалитетов:

«Как министр, как должностное лицо, управляющее дорожной отраслью, несмотря на то, что у вас преимущественно региональные дороги, вы обеспечиваете взаимодействие с федералами и с муниципалитетами. Порядок наведён должен быть в этой части».

Также Миляев поручил после окончания паводка заключать контракты и заниматься обустройством пляжей, чтобы не опоздать к дате начала купального сезона. А также усилить обработку территорий против клещей.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 14:13
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.