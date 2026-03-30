«Из года в год опаздывали»: Миляев потребовал начать борьбу с борщевиком вовремя

Контракты на обработку территорий заключили раньше обычного.

Фото правительства Тульской области.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на рабочем совещании затронул вопрос борьбы с ядовитым растением — борщевиком. Глава региона потребовал от подчиненных не повторять прошлых ошибок и начать работы вовремя.

Министр сельского хозяйства региона доложил, что в этом году ситуацию удалось переломить. Контракты на обработку территорий заключены на месяц раньше обычного срока — до 15 марта.

«Остались только два района, где документы ещё не подписаны, но работу над этим уже ведут», — отметил глава ведомства Алексей Степин. 

«Потому что из года в год мы обсуждаем одно и то же, но всякий раз опаздывали то с заключением контрактов, то ещё с чем-нибудь, и так далее. Хорошо, что преимущественно [контракты] заключены. Два района тогда подтягивайте, чтобы все контракты тоже были заключены. Ну и чтобы, соответственно, средства были рационально израсходованы с тем эффектом, который мы ожидаем», — заключил губернатор. 

сегодня, в 13:24 0
