МЧС прогнозирует затопление 4 мостов в Тульской области 27 марта

Ведомство сделало прогноз на 27 марта о затоплении 4 низководных мостов в регионе.
Мост через Оку в Николо-Гастуни Белевского района
Там за сутки Ока прибавила 30 см.
Отмечается, что в случае подтопления, жизнеобеспечение населения нарушено не будет, есть объездная дорога «Иваново — Береговая — Жуково — Белев — Кураково — Жабынь — Володьково — Георгиевка — Монастырский — Хрящ — Мощены — Николо-Гастунь» и объездной путь в 49 км через Белев.
Запас воды до начала подтопления низководного моста — 70 см.
Мост через Оку в Чекалине Суворовского района
Так Ока прибавила за сутки 25 см.
При подтоплении нарушается прямое транспортное сообщение в Чекалин, где проживают 866 человек, из них 127 — дети. Для жителей организуют переправу через Оку вЧекалин на моторной лодке «Прогресс-4».
Есть и сухопутный объезд в 32 км через Белев и в 58 км через калужское село Перемышль.
Запас воды до начала подтопления низководного моста — 15 см.
Мост через Упу в Мишнево Суворовского района
Река прибавила там за сутки 35 см.
МЧС наладит переправу через Упу между Мишнево и Кулешово — на моторной лодке «Крым-М».
Есть и объездной путь в 25 км — «Кулешово — Матюхинский Суворовский район — Николо-Гастунь — Мощены — Поляны — Скорятино Белевский район — Мишнево Суворовский район».
Вопросы жизнеобеспечения населения (противопожарное, продовольственное и медицинское обеспечение) предусмотрены.
Запас воды до начала подтопления низководного моста — 5 см.
Мост через Оку в Матюхинском Суворовского района
Ока там «подросла» на 35 см.
В случае подтопления движение пойдет по объездному пути в 25 км «Суворовский район — Николо-Гастунь — Мощены — Поляны — Скорятино Белевский район — Мишнево Суворовский район».
Запас воды до начала подтопления низководного моста — 5 см.