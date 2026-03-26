МЧС прогнозирует затопление 4 мостов в Тульской области 27 марта

Все мосты - низководные. Движение по двум из них заблаговременно остановили.

Фото Артема Жильцова

Ведомство сделало прогноз на 27 марта о затоплении 4 низководных мостов в регионе.

Мост через Оку в Николо-Гастуни Белевского района

Там за сутки Ока прибавила 30 см.

Отмечается, что в случае подтопления, жизнеобеспечение населения нарушено не будет, есть объездная дорога «Иваново — Береговая — Жуково — Белев — Кураково — Жабынь — Володьково — Георгиевка — Монастырский — Хрящ — Мощены — Николо-Гастунь» и объездной путь в 49 км через Белев.

Запас воды до начала подтопления низководного моста — 70 см.

Мост через Оку в Чекалине Суворовского района

Так Ока прибавила за сутки 25 см.

При подтоплении нарушается прямое транспортное сообщение в Чекалин, где проживают 866 человек, из них 127 — дети. Для жителей организуют переправу через Оку вЧекалин на моторной лодке «Прогресс-4».

Есть и сухопутный объезд в 32 км через Белев и в 58 км через калужское село Перемышль.

Запас воды до начала подтопления низководного моста — 15 см.

Мост через Упу в Мишнево Суворовского района

Река прибавила там за сутки 35 см.

МЧС наладит переправу через Упу между Мишнево и Кулешово — на моторной лодке «Крым-М».

Есть и объездной путь в 25 км — «Кулешово — Матюхинский Суворовский район — Николо-Гастунь — Мощены — Поляны — Скорятино Белевский район — Мишнево Суворовский район».

Вопросы жизнеобеспечения населения (противопожарное, продовольственное и медицинское обеспечение) предусмотрены.

Запас воды до начала подтопления низководного моста — 5 см.

Мост через Оку в Матюхинском Суворовского района

Ока там «подросла» на 35 см.

В случае подтопления движение пойдет по объездному пути в 25 км «Суворовский район — Николо-Гастунь — Мощены — Поляны — Скорятино Белевский район — Мишнево Суворовский район».

Запас воды до начала подтопления низководного моста — 5 см.