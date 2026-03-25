С 1 апреля стартует прием заявлений в первые классы

Процесс пройдет в две волны.

С 1 апреля во всех российских школах начнется прием заявлений для зачисления детей в первые классы. Подать документы можно несколькими способами:

  • лично в школе;
  • заказным письмом с уведомлением о вручении;
  • онлайн — через портал «Госуслуги» или интегрированный с ним региональный сервис.

По прогнозам, 1 сентября 2025 года за парты сядут около 1,5 млн первоклассников, отметили в Минпросвещении. 

Первая волна (до 30 июня)

В этот период заявления принимают у семей, проживающих на территории, закреплённой за школой, а также у льготных категорий граждан. Приоритетное право на зачисление имеют дети, проживающие в районе школы, и те, кто обладает соответствующими льготами (полный список — в приказе Минпросвещения РФ). Приказ о зачислении издаётся в течение трёх рабочих дней после окончания приёма заявлений.

Вторая волна (с 6 июля по 5 сентября)

На этом этапе подать документы можно в любую школу, независимо от места регистрации ребёнка, при наличии свободных мест. Приказ о зачислении издаётся в течение пяти рабочих дней.

Уведомление о зачислении поступит в личный кабинет на «Госуслугах», а также на указанный родителями почтовый или электронный адрес.

С 1 апреля 2025 года для зачисления в школу детей без гражданства РФ потребуется пройти тестирование на знание русского языка.

