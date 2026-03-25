Из-за паводка в Суворовском районе перекрыли Мишневский мост

Специалисты подготавливают переправу.

Фото Алексея Пирязева.

Сегодня, 25 марта, в 10.00 перекрыли движение транспорта по Мишневскому мосту через реку Упу (автодорога Черепеть — Мишнево), сообщает Суворовский участок Щекинского ДРСФ ГУ ТО «Тулаавтодор».

Ограничения введены из-за подъёма уровня воды в реке. Для безопасности водителей демонтированы барьерные и перильные ограждения, установлены знаки «Движение запрещено» и информационные таблички.

Автобусный маршрут № 190 Суворов — Мишнево будет работать по расписанию, но конечная остановка переносится. Транспорт будет ходить только до начала закрытого участка — до мостового сооружения на 14-м километре автодороги Черепеть — Мишнево.

«Идут подготовительные работы по организации переправы. Об открытии переправы и графике работы сообщим дополнительно», — отметили в администрации Суворовского района. 


 

Сюжет: Паводок - 2026
