В Туле более 130 человек пришли на акцию по профилактике туберкулеза

На выходных на площади у торгового центра «Макси» в Туле прошла профилактическая акция, организованная Тульским областным противотуберкулёзным диспансером № 1. Более 130 человек смогли бесплатно сделать флюорографию и получить консультации специалистов.

Врачи рассказали о симптомах, методах диагностики и лечения туберкулеза, а также о путях передачи инфекции. Особое внимание уделили важности раннего выявления заболевания.

Туберкулез может маскироваться под обычную простуду. Тревожные симптомы:

кашель более трёх недель (особенно с мокротой или кровью);

потеря аппетита и веса;

повышенная температура к вечеру;

ночная потливость;

постоянная слабость и усталость;

боль в груди, затруднённое дыхание.

Как защитить себя:

при кашле и чихании прикрывать рот и нос, лучше — носить маску;

чаще проветривать помещения;

избегать близких контактов с людьми, имеющими симптомы болезни, до их обследования;

помнить, что прививка БЦЖ защищает детей от тяжёлых форм туберкулёза;

регулярно проходить обследования, особенно если вы в группе риска.

«Туберкулез излечим при условии своевременной диагностики и полного курса лечения. При появлении симптомов не откладывайте визит к врачу», — подчеркнула главный фтизиатр Тульской области Марина Маслакова.