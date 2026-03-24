  В Туле более 130 человек пришли на акцию по профилактике туберкулеза
В Туле более 130 человек пришли на акцию по профилактике туберкулеза

Заболевание излечимо при условии своевременной диагностики.

Фото минздрава Тульской области.

На выходных на площади у торгового центра «Макси» в Туле прошла профилактическая акция, организованная Тульским областным противотуберкулёзным диспансером № 1. Более 130 человек смогли бесплатно сделать флюорографию и получить консультации специалистов.

Врачи рассказали о симптомах, методах диагностики и лечения туберкулеза, а также о путях передачи инфекции. Особое внимание уделили важности раннего выявления заболевания.

Туберкулез может маскироваться под обычную простуду. Тревожные симптомы:

  • кашель более трёх недель (особенно с мокротой или кровью);
  • потеря аппетита и веса;
  • повышенная температура к вечеру;
  • ночная потливость;
  • постоянная слабость и усталость;
  • боль в груди, затруднённое дыхание.

Как защитить себя:

  • при кашле и чихании прикрывать рот и нос, лучше — носить маску;
  • чаще проветривать помещения;
  • избегать близких контактов с людьми, имеющими симптомы болезни, до их обследования;
  • помнить, что прививка БЦЖ защищает детей от тяжёлых форм туберкулёза;
  • регулярно проходить обследования, особенно если вы в группе риска.

«Туберкулез излечим при условии своевременной диагностики и полного курса лечения. При появлении симптомов не откладывайте визит к врачу», — подчеркнула главный фтизиатр Тульской области Марина Маслакова.

сегодня, в 09:13 0
