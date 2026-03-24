В Туле более 130 человек пришли на акцию по профилактике туберкулеза

На выходных на площади у торгового центра «Макси» в Туле прошла профилактическая акция, организованная Тульским областным противотуберкулёзным диспансером № 1. Более 130 человек смогли бесплатно сделать флюорографию и получить консультации специалистов.
Врачи рассказали о симптомах, методах диагностики и лечения туберкулеза, а также о путях передачи инфекции. Особое внимание уделили важности раннего выявления заболевания.
Туберкулез может маскироваться под обычную простуду. Тревожные симптомы:
- кашель более трёх недель (особенно с мокротой или кровью);
- потеря аппетита и веса;
- повышенная температура к вечеру;
- ночная потливость;
- постоянная слабость и усталость;
- боль в груди, затруднённое дыхание.
Как защитить себя:
- при кашле и чихании прикрывать рот и нос, лучше — носить маску;
- чаще проветривать помещения;
- избегать близких контактов с людьми, имеющими симптомы болезни, до их обследования;
- помнить, что прививка БЦЖ защищает детей от тяжёлых форм туберкулёза;
- регулярно проходить обследования, особенно если вы в группе риска.
«Туберкулез излечим при условии своевременной диагностики и полного курса лечения. При появлении симптомов не откладывайте визит к врачу», — подчеркнула главный фтизиатр Тульской области Марина Маслакова.