Щекинские гаишники доставили получившего травму пешехода в больницу

Сын мужчины поблагодарил полицейских за грамотные действия и неравнодушие.

Фото тульской Госавтоинспекции.

На телефон доверия УМВД России по Тульской области поступил звонок от жителя Щекинского района. Мужчина выразил благодарность инспекторам ДПС местного отдела Госавтоинспекции Егору Кузнецову и Антону Бочарову.

15 марта полицейские, находясь на маршруте патрулирования, проезжали по ул. Льва Толстого в райцентре. Они заметили на тротуаре неподвижно лежащего мужчину и решили выяснить, что случилось.

Оказалось, пешеход поскользнулся на обледеневшем асфальте, упал и получил серьезную травму ноги, из-за которой не смог самостоятельно подняться. Оценив состояние пострадавшего, напарники решили срочно доставить его в больницу.

Аккуратно переместив мужчину в патрульный автомобиль, Егор и Антон отвезли его в приемный покой местной больницы и передали врачам. Сейчас с ним всё в порядке, он идёт на поправку. Сын пешехода подчеркнул, что именно такие поступки укрепляют доверие граждан к полиции.

сегодня, в 08:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
помощь на дороге полицейские тульская Госавтоинспекция гаишники
Место
Тульская область Щекино
Жизнь Тулы и области
Страсти по «телеге»: как блокировка Telegram повлияла на жизнь туляков

вчера

205

7014

-26

Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 24 марта: сухо и до 12 градусов тепла

сегодня

58

628

4

Жизнь Тулы и области
Какие улицы Тулы частично обесточат 24 марта

вчера

39

1287

2

Жизнь Тулы и области
Глава «Комитета семей воинов Отечества» Юлия Белехова: «Человеческое отношение — это то, что отличает Тульскую область»

вчера

27

855

-7

