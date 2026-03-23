Щекинские гаишники доставили получившего травму пешехода в больницу

Фото тульской Госавтоинспекции.

На телефон доверия УМВД России по Тульской области поступил звонок от жителя Щекинского района. Мужчина выразил благодарность инспекторам ДПС местного отдела Госавтоинспекции Егору Кузнецову и Антону Бочарову.

15 марта полицейские, находясь на маршруте патрулирования, проезжали по ул. Льва Толстого в райцентре. Они заметили на тротуаре неподвижно лежащего мужчину и решили выяснить, что случилось.

Оказалось, пешеход поскользнулся на обледеневшем асфальте, упал и получил серьезную травму ноги, из-за которой не смог самостоятельно подняться. Оценив состояние пострадавшего, напарники решили срочно доставить его в больницу.

Аккуратно переместив мужчину в патрульный автомобиль, Егор и Антон отвезли его в приемный покой местной больницы и передали врачам. Сейчас с ним всё в порядке, он идёт на поправку. Сын пешехода подчеркнул, что именно такие поступки укрепляют доверие граждан к полиции.