В тульской «Девятке» рокеры пройдут отбор на «Молотняк – 2026»

Отборочные концерты состоятся в первые выходные апреля.

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo

В этом году творческое пространство «Девятка» станет площадкой отборочных концертов для легендарного рок-фестиваля «Молотняк – 2026».

Отборочные концерты состоятся 4 и 5 апреля, вход откроется в 16.30, начало – в 17.00. В субботу, 4 апреля, выступят следующие коллективы: «ЗАТМЕНИЕ», «Горящий Ёж», «Земля воды», «ВЫСТРЕЛ |Vыstrel», «Прошлых лет» и «Сумасшедшие». Специальный гость – «КОРГИЯ».

В воскресенье на сцену выйдут «Вермилион|Vermilion», «МОНОГАМИЯ|MONOGAMY», «Постулат», «МЭЙН РИЗОН | Main Reason»,
«ТАУРУС| TAURUS» и «Т.С.». Гость – «SOLAR STORM». Возрастное ограничение: 12+.

сегодня, в 21:21
