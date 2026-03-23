Эпизоотическая обстановка на территории Тульской области остаётся стабильной

Этот вопрос обсуждался на еженедельном оперативном совещании под председательством губернатора.

Эпизоотическая обстановка на территории Тульской области остаётся стабильной
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Зампредседателя областного правительства Алексей Степин сообщил, что эпизоотическая ситуация в регионе стабильна. На контроле находятся три случая возникновения болезней животных в личных хозяйствах: два по лейкозу и один по бруцеллезу крупного рогатого скота. Приняты необходимые меры.

Проводятся профилактические мероприятия: диагностические исследования, профилактические вакцинации и обработки, дезинфекция, дезинсекция и дератизация животноводческих помещений. Дополнительно организован региональный мониторинг.

Ведется подворный обход личных подсобных хозяйств для вакцинации и отбора проб крови животных. С жителями на постоянной основе проводится разъяснительная работа. На обслуживании находится порядка 17000 личных подсобных хозяйств с общим поголовьем скота и птицы в 207 тысяч голов. Все противоэпизоотические мероприятия проводятся бесплатно.

Алексей Степин призвал жителей региона, содержащих домашних животных, в случае возникновения симптомов заболеваний, немедленно обращаться в комитет ветеринарии: +7(4872)31-11-13 и Тульское объединение ветеринарии: 8(4872)43-08-58. Дмитрий Миляев поручил держать ситуацию на личном контроле.

В тульской «Девятке» рокеры пройдут отбор на «Молотняк – 2026»
В Киреевском районе 21-летний водитель «Мазды» влетел в грузовик и погиб

