Туляки могут проголосовать за проекты региона в премии «Служение»

До 6 апреля продолжается Народное голосование III Всероссийской муниципальной премии «Служение». В топ-110 премии вошли сразу два проекта Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области». Жители региона могут поддержать эти проекты и повысить шансы на победу.

«Школа сельского старосты» — проект главного советника исполнительного директора Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области» Елены Чукановой заявлен в номинации «Профессиональные кадры — будущее муниципалитета». Проект направлен на создание системы комплексной подготовки и сопровождения сельских старост для эффективного решения ими вопросов развития сельских территорий.

Проект включает:

проведение обучающих семинаров;

индивидуальные консультации общественных активистов по разработке и написанию проектов;

цикл занятий по тематикам финансовой грамотности, профилактик е чрезвычайных ситуаций;

тренинги по психологическим аспектам деятельности старост;

разработку методических материалов и методическое сопровождение деятельности сельских старост и многое другое.

Ежегодно в образовательных мероприятиях принимает участие более 500 старост сельских населенных пунктов региона.

«Достояние малой родины» — проект советника исполнительного директора Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области» Светланы Кузнецовой — заявлен в номинации «Инициатива каждого — общий успех». Проект направлен на популяризацию уникального культурно-исторического наследия населенных пунктов нашего региона. Проект был реализован в преддверии Дня Тульской области в сентябре прошлого года. Объединил тысячи жителей в почти 190 увлекательных мероприятиях в самых разных форматах:

были проведены театрализованные экскурсии и увлекательные квесты по старинным усадьбам;

самобытные мастер-классы по ремеслам, кулинарному и декоративно-прикладному мастерству;

спортивные события в честь своих населенных пунктов и многое другое.

Проект напомнил людям самого разного возраста о поводах гордиться своей малой родиной.

Народное голосование продлится до 6 апреля. Церемония награждения лауреатов премии состоится в апреле 2026 года в рамках III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ».

Премия «Служение» проводится по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества — служащим, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Ее организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента РФ.