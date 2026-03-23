Туляки могут проголосовать за проекты региона в премии «Служение»

До 6 апреля продолжается Народное голосование III Всероссийской муниципальной премии «Служение». В топ-110 премии вошли сразу два проекта Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области». Жители региона могут поддержать эти проекты и повысить шансы на победу. 

«Школа сельского старосты» — проект главного советника исполнительного директора Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области» Елены Чукановой заявлен в номинации «Профессиональные кадры — будущее муниципалитета». Проект направлен на создание системы комплексной подготовки и сопровождения сельских старост для эффективного решения ими вопросов развития сельских территорий. 

Проект включает:

  • проведение обучающих семинаров;
  • индивидуальные консультации общественных активистов по разработке и написанию проектов;
  • цикл занятий по тематикам финансовой грамотности, профилактике чрезвычайных ситуаций;
  • тренинги по психологическим аспектам деятельности старост;
  • разработку методических материалов и методическое сопровождение деятельности сельских старост и многое другое.  

Ежегодно в образовательных мероприятиях принимает участие более 500 старост сельских населенных пунктов региона. 

«Достояние малой родины» — проект советника исполнительного директора Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области» Светланы Кузнецовой — заявлен в номинации «Инициатива каждого — общий успех». Проект направлен на популяризацию уникального культурно-исторического наследия населенных пунктов нашего региона. Проект был реализован в преддверии Дня Тульской области в сентябре прошлого года. Объединил тысячи жителей в почти 190 увлекательных мероприятиях в самых разных форматах:

  • были проведены театрализованные экскурсии и увлекательные квесты по старинным усадьбам;
  •  самобытные мастер-классы по ремеслам, кулинарному и декоративно-прикладному мастерству;
  • спортивные события в честь своих населенных пунктов и многое другое. 

Проект напомнил людям самого разного возраста о поводах гордиться своей малой родиной. 

Народное голосование продлится до 6 апреля. Церемония награждения лауреатов премии состоится в апреле 2026 года в рамках III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ».

Премия «Служение» проводится по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества — служащим, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Ее организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента РФ.

Погода в Туле 23 марта: до +11 градусов и без осадков

сегодня

66

873

3

Жизнь Тулы и области
Где в Туле не будет света 23 марта

вчера

123

2146

1

Жизнь Тулы и области
Зачем тульские чиновники закупают VPN?

сегодня

21

2138

-3

Жизнь Тулы и области
Когда цена удивляет: самые дорогие стройки Тулы и области

сегодня

20

2533

4

