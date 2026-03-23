  «Забыли один из домов»: тульские активисты пожаловались на мусорные свалки на Металлургов
«Забыли один из домов»: тульские активисты пожаловались на мусорные свалки на Металлургов

Активисты считают, что чиновники неправильно рассчитали нормы накопления отходов.

«Забыли один из домов»: тульские активисты пожаловались на мусорные свалки на Металлургов
Фото Марины Трофимовой.

Тульские активисты партии «Зелёные» обратились к главе города Алексею Эрку с требованием навести порядок на контейнерных площадках на улице Металлургов.

По словам местной активистки Марины Трофимовой, там не хватает баков для мусора, из-за чего вокруг площадок постоянно образуются навалы отходов. Жёлтый бак для раздельного сбора мусора периодически переставляют, а вывозят его нерегулярно.

Активисты считают, что причина проблемы — в неправильном расчете норм накопления отходов. На это указывает тот факт, что в ответах администрации «забыт» один из домов.

«Жители имеют право на комфортную городскую среду. И управляющая компания, и региональный оператор обязаны соблюдать установленные законом нормативы. Люди не должны страдать из-за чьих-то неправильных расчётов или банальной халатности!» — подчеркнула сопредседатель «Зелёных» Александра Кудзагова.

Партия направила обращения главе Тулы, региональному оператору ООО «Хартия» и в Госжилинспекцию с требованием пересмотреть график вывоза мусора и расчеты накопления отходов.

сегодня, в 13:03 0
