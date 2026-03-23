Миляев: «До 9 мая ямочный ремонт дорог в Тульской области должен быть завершен» 

Тема звучала на оперативном совещании в правительстве Тульской области.

Миляев: «До 9 мая ямочный ремонт дорог в Тульской области должен быть завершен» 
Фото правительства Тульской области.

Губернатор напомнил, что на предыдущей «оперативке» дал распоряжение всем главам муниципалитетов ежедневно публиковать для жителей сообщения о планах по ямочному ремонту. И тут же проверил, как это требование соблюдают главы районных администраций.

Ситуационный центр губернатора провел анализ сообщений о ремонте дорог. Анализировали официальные каналы администраций МО, глав, официальные сайты муниципалитетов. 

«По состоянию на 22 марта такие сообщения разместили каналы Тулы, Новомосковска, Алексина, Донского, Дубенского, Ефремовского районов. На страницах в ВК глав районов такие сообщения появились у тульского главы, Алексина, Донского, Новомосковска, Одоевского района, — рассказал руководитель СЦ Андрей Журавлев. — Упоминание необходимости ремонта дорог в рамках совещаний, встреч с жителями и запланированных проектов зафиксировано на страницах глав администраций Белевского, Веневского, Воловского, Дубенского, Плавского, Суворовского, Тепло-Огаревского, Кимовского, Киреевского, Чернского и Ясногорского районов, а также поселков Новогуровского и Славного». 

Назвали и районы-аутсайдеры, главы администраций которых не оповещали людей через соцсети о ремонте дорог и, соответственно, лишились обратной связи: Арсеньевский, Богородицкий, Заокский, Каменский, Куркинский, Узловский, Щекинский.

Губернатор поручил продолжать мониторинг и потребовал ежедневный отчет о ремонте дорог: «До 9 мая ямочный ремонт дорог в Тульской области должен быть завершен».

сегодня, в 13:05 −3
