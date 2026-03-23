В Тульской области планируют готовить площадки для «быстрых инвестиций»

Рост частных инвестиций в регион до 2030 года должен составить не менее 65%.

На совещании в правительстве Тульской области сегодня, 23 марта, говорили о развитии инвестиционных проектов в регионе. По словам министра экономического развития региона Александра Ярошевского, сейчас в области реализуется 121 инвестпроект, в основном в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве и туризме.

Больше всего проектов реализуется в Узловском и Ефремовском районах, Новомосковске, Туле и Алексине.

Правительство региона активно формирует благоприятный инвестиционный климат, создает условия для положительной динамики инвестиций в основной капитал.

Благодаря комплексной поддержке инвестпроектов Тульская область лидирует в ЦФО по объему предоставленных налоговых льгот.

Система поддержки включает:

налоговые льготы и инвестиционный налоговый вычет,

льготное финансирование, в том числе по линии Фонда развития промышленности и Микрокредитной компании,

компенсацию затрат на строительство инфраструктуры и приобретение оборудования за счет средств областного бюджета,

предоставление земельных участков с инфраструктурой.

Еще один инструмент поддержки — соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Они дают инвесторам право компенсировать затраты на создание инфраструктуры. Сейчас заключено 3 федеральных СЗПК с компаниями «Черкизово», «Фан Фан Бейкери» и «Мираторг».

В последние годы для поддержки инвестпроектов Правительство РФ запустило новые инструменты и механизмы возвратного и невозвратного финансирования:

инфраструктурные бюджетные кредиты (по линии Минстроя РФ);

реструктуризация полученных ранее бюджетных кредитов и направление высвобождающихся денег на строительство инфраструктуры для инвестпроектов;

компенсация затрат на строительство инфраструктуры индустриальных парков и ОЭЗ.

По итогам доклада губернатор Дмитрий Миляев поручил обеспечить соблюдение сроков и контроль качества строительства инфраструктурных объектов в ОЭЗ «Узловая». А также продолжать работу по сопровождению проектов, постоянно наращивая инвестиционный потенциал, оказывать необходимое содействие компаниям.

Председатель правительства Тульской области Михаил Пантелеев отметил, что сейчас перед инвесторами стоит острый вопрос: как быстро реализовывать проекты на территории региона? Ключевое условие для этого — наличие площадок, обеспеченных необходимой инженерной инфраструктурой.

«Функции по привлечению инвесторов и последующему сопровождению их проектов необходимо передать в Агентство по инвестиционному развитию. Кроме того, на это же агентство следует возложить задачи по организации конгрессно-выставочной деятельности для продвижения инвестиционного потенциала Тульской области на федеральных и международных площадках.

Такой подход позволит нам достичь всех целевых показателей, которые стоят перед регионом до 2030 года в рамках национальных целей», — отметил Пантелеев.

Глава региона также поручил расширить особую экономическую зону, проанализировав свободные места в ТОР «Алексин», «Ефремов» и индустриальных кластерах для новых инвесторов. А также готовиться к Всероссийскому экономическому форуму.

«Ну и плюс ко всему прочему, конечно, это не снимает вопросов подготовки к Международному экономическому форуму в Санкт-Петербурге. Здесь тоже давайте нарабатывать, прорабатывать с нашими инвесторами дополнительные проекты, готовить соглашения», — заключил Дмитрий Миляев.