  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  Более 900 молодых туляков прошли курсы по подготовке к семейной жизни
новости
новости
Регистрация

Более 900 молодых туляков прошли курсы по подготовке к семейной жизни

На оперативном совещании у губернатора директор ГУ ТО «Семейный МФЦ «Мой семейный центр» Эвелина Шубинская рассказала об итогах 2025 года.

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Поддержку «Семейного МФЦ» могут получить семьи с детьми в трудной жизненной ситуации, молодые семьи, беременные женщины и женщины в ситуации репродуктивного выбора. Команда учреждения оказывает услуги в пяти направлениях.

Служба «Семейная диспетчерская»

Если семья столкнулась с проблемой, она может связаться с «Семейной диспетчерской» по номеру 129, где диспетчер проконсультирует или направит к профильному специалисту: юристу, психологу, социальному работнику, запишет на прием к специалисту в соцзащиту или социальные учреждения в любом удобном районе области. За прошлый год специалисты приняли и отработали 102 тысячи обращений.

Параллельно круглосуточно работает детский телефон доверия – номер 124. В 2025 году психологическую поддержку получили 3768 детей и их родителей. Чаще всего они обращались по вопросам отношений в семье, конфликтов со сверстниками и проблем в учёбе.

Социально-правовая помощь

Центр взаимодействует с органами здравоохранения, образования, культуры, силовыми структурами, коммерческими, общественными организациями и волонтерами по вопросам взыскания алиментов совместно со службой судебных приставов, консультаций по семейным спорам, оказанию помощи тулякам в жилищных вопросах, оформлению мер социальной поддержки. В минувшем году решено свыше 10 тысяч социально-правовых ситуаций в семьях Тульской области.

Психологическая поддержка

Семейные психологи Центра работают на площадках органов ЗАГС в шести городах области. Совместная работа дала результат: количество разводов в регионе сократилось на 22%. В этом году психологи центра начнут работу по профилактике разводов в Алексине, Белеве, Волово, Дубне, Ефремове, Плавске, Черни и Суворове.

Проводятся тренинги по подготовке молодёжи к семейной жизни. В 2025 году в них участвовали 948 человек. По итогам доабортного консультирования родились 10 детей, восемь новорождённых остались с матерями благодаря работе по профилактике отказов.

Помощь семьям в трудной жизненной ситуации

Мобильная бригада Центра за год более 300 раз выезжала в муниципалитеты. Помощь получили 316 женщин, пострадавших от  домашнего насилия.

Работает стационар на 42 места с возможностью пребывания сроком от трёх дней до полутора лет. Помощь здесь получили более 500 женщин и детей. В стационаре специалисты также работают с женщинами, вернувшимися из мест лишения свободы.

Поддержка будущих мам

В семи женских консультациях Тулы работают социальные помощники центра. Консультации получили более 1300 женщин, 26 семей взяты на патронаж. В планах – открытие кабинетов в Новомосковске, Алексине и Ефремове.

В рамках нацпроекта «Семья» работают два пункта проката предметов первой необходимости для новорождённых. 2965 семей уже воспользовались этой возможностью. Услугами кратковременного присмотра за детьми до трёх лет воспользовались 132 семьи, в том числе восемь семей участников СВО.

Запускается новый проект «Вместе в жизнь»: Тульская область станет первым регионом, где в Семейном центре будет оказываться комплексная послеродовая поддержка – психологическое сопровождение, социальная помощь и курс по грудному вскармливанию.

Дмитрий Миляев поручил своему первому заместителю Наталье Архиповой до конца года организовать работу психологов «Семейного МФЦ» в каждом муниципалитете.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 18:33
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.