Тульские бойцы ММА устроили праздник для воспитанников социального центра

В Туле воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних №1 провели необычный день — к ним в гости приехали спортсмены областной федерации ММА.

Гости начали визит с приятного: привезли детям фрукты и сладости. Но главным событием стала показательная тренировка. Профессиональные бойцы продемонстрировали приемы и элементы смешанных единоборств, вызвав у ребят живой интерес.

После выступления спортсмены не разошлись — они пообщались с детьми, ответили на вопросы и рассказали о своем пути в спорте. Желающие смогли попробовать себя в роли бойцов и освоить базовые движения под руководством наставников.

«Мы хотели не просто показать приемы, а заинтересовать ребят, дать им почувствовать атмосферу спорта и уверенности в себе», — отметил вице-президент федерации Антон Прусаков.

По его словам, такие встречи помогают подросткам поверить в свои силы и задуматься о занятиях спортом.