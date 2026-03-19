В Туле названы победители регионального этапа премии «Бизнес-Успех»

В апреле 8 победителей отправятся в Москву представлять региони защищать свои проекты в финале всероссийского этапа премии.

18 марта в конференц-зале Сбера состоялся региональный этап Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех». В этом году организаторами было принято решение провести его в Тульской области.

Премия «Бизнес-успех» - это экосистема поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, действующая в стране. За сезон 2025-2026 года региональные этапы проводились в 14 регионах. Тульская область была выбрана благодаря высокому росту социально-экономических показателей региона, активности малого и среднего бизнеса, а также развитой инфраструктуре поддержки предпринимательства.

Мероприятие прошло в рамках соглашения между правительством Тульской области и корпорацией «Синергия», заключённого в 2025 году. Финалистами конкурса стали 29 предпринимателей — представители пищевого производства, строительной сферы, управления недвижимостью, IT и экопроектов.

Участников премии приветствовал министр развития предпринимательства Тульской области Александр Ильинский. Он отметил, что развитие малого и среднего предпринимательства – задача приоритетная и многоаспектная. Она требует совместных усилий государства, бизнеса и общества. Именно благодаря включенности и вниманию губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, правительства региона в Тульской области созданы комфортные условия для ведения бизнеса. В регионе по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» субъектам МСП оказываются различные меры нефинансовой и финансовой поддержки.

- Премия «Бизнес-успех» — это, прежде всего, признание усилий, работы и настойчивости тех, кто каждый день вкладывает силы в развитие своего дела. Это возможность отметить трудолюбие, креативность и предприимчивость представителей малого и среднего бизнеса, показать, что их достижения ценятся и вдохновляют других на новые свершения, и подтверждение правильной региональной политики в вопросах поддержки малого и среднего бизнеса. Это стимул для предпринимателей продолжать идти вперед, преодолевать трудности и достигать новых успехов, - подчеркнул Александр Ильинский.

По словам вице-президента регионального отделения «Опоры России» Николая Летюшова, премия проводится с 2011 года. И за это время более 86500 предпринимателей рассказали свои истории успеха.

Заявки на участие в премии подали порядка 70 предпринимателей Тульской области. До финала дошли 29.

18 марта они представили свои проекты экспертному жюри.

Проекты оценивали по пяти критериям: текущее состояние бизнеса, его уникальность и перспективность, социальная значимость. Ну и конечно, презентация и выступление участника.

По итогам конкурсного отбора были определены победители в восьми номинациях:

«Лучший технологический проект». Победителем стал Александр Филин. Его компания - ООО «Грент» - ведущий производитель санитарно-гигиенического оборудования для пищевых предприятий России и СНГ. В 2025 году «Грент» стал лауреатом премии «Лучшее решение» за разработку станции гигиены полного контроля

«Лучший экспортный проект». Победителем стал Павел Баздырев и компания ООО «БАЙКАЛ МАЙКРОФОНС», занимающаяся проектированием, разработкой и производством электроакустических микрофонов и микрофонных предусилителей под брендом «Союз». Созданная в 2013 году компания ООО «Байкал майкрофонс» быстро вышла на экспорт и успешно экспортирует свою продукцию в более чем 40 стран мира. Coldplay, Radiohead, Paramore, Shawn Mendes, The Lumineers – это лишь неполный список мировых групп и музыкантов, записавших свои песни на микрофонах «Союз». Всемирно известные звукоинженеры и продюсеры Найджел Голдрич (Radiohead, Paul McCartney, Beck), Райан Хьюит (Red Hot Chili Peppers, Lady Gaga), Сильвия Месси (Prince, Johnny Cash), Бутч Уокер (Pink, Katy Perry, Taylor Swift) и многие другие оценили высокое качество российских микрофонов в звукозаписи.

«Лучший женский проект». Победителем стала Алина Чистякова и ее пекарня «Тесто место». Пекарня работает с 2016 года, в 2020 стала «лучшей сетью местного товаропроизводителя» по версии конкурса «Торговля России», проводимого МинПромТоргом РФ. Здесь пекут хлеба только на натуральных ингредиентах, по старинным рецептурам и народным традициями со всего мира. Всего более 150 наименований хлебобулочной продукции. У Алины была очень душевная презентация с небольшим видеороликом, который заканчивался словам, вызвавшими бурные аплодисменты: «Давайте делить хлеб, а не мир».

«Лучший созидательный проект». Победитель Александр Вороновский и его «Усадьба Александрово». Это развитый туристический центр, включающий гостиничный, ресторанный и пляжный комплексы в Кимовском районе Тульской области, где создатели усадьбы возрождают традиции русской усадьбы, сохраняют культурный код городов центра России.

«Лучшим туристическим проектом» стал парк-отель «Шахтер». Его представлял Дмитрий Ямбарышев и ООО «Управление недвижимостью». Парк-отель вряд ли нуждается в представлении, это место знает буквально каждый туляк. А теперь и вся Россия, потому что парк-отель «Шахтер» проводит Международный форум «Инженеры будущего», форум «АгроПродвижение», форум преподавателей физкультуры, предпринимателей, этапы Кубка России по пляжному волейболу, чемпионат России и Азии по шахматам среди школьников.

«Лучшим проектом в сфере торговли и услуг» стала компания «Медовые традиции. Ее руководитель Ольга Морозова в своей презентации искренне сказала: пряник – дело всей ее жизни. Начальный капитал - собственные сбережения и вера в то, что тульские гастрономические символы могут звучать по-новому. В 2019 году компания установила рекорд России - испекла пряник весом 117 кг и доказала: невозможное возможно, если в нём достаточно мёда и упорства.

«Лучший проект в сфере креативных индустрий». Победитель Артур Браже. Презентация его производства одежды в направлении апсаклинг (утилизация старой одежды и текстиля), создание инсталляций, одежды и музей экомоды вызвал бурный интерес у жюри и зрителей.

В номинации «Народный предприниматель» победила Диана Михеева, основатель digital-агентства полного цикла со специализацией на SEO, контекстной рекламе, SMM, веб-разработке и брендинге.

Вице-президент Корпорации «Синергия», генеральный директор премии «Бизнес-Успех» Юлия Вепринцева отметила, что одна из ключевых задач премии — выявлять лучшие проекты в сфере предпринимательства и содействовать их тиражированию в разных регионах страны:

- В этом зале собрались действительно сильнейшие. Именно поэтому выбор победителей оказался особенно непростым: за каждым проектом стоят профессионализм, настойчивость, смелые идеи и большая работа. Мы внимательно оценивали каждую заявку, сравнивали подходы, результаты и потенциал участников. Благодарю всех конкурсантов за высокий уровень проектов, энергию и стремление развивать бизнес в России.