С апреля на трассах М-4 «Дон» и М-2 «Крым» разрешат разгоняться до 110 км/ч

С апреля на скоростных участках федеральных трасс М-4 «Дон» и М-2 «Крым» возвращаются прежние скоростные лимиты, действовавшие до зимнего сезона, рассказали в региональном минтрансе.

Трасса М-4 «Дон»

С 14 апреля участок обхода Ефремова (км 297–322): максимальная скорость для легковых автомобилей и грузовиков массой до 3,5 тонны возвращается к отметке 110 км/ч.

Трасса М-2 «Крым»

С 1 апреля участок с 108-го по 177-й километр: разрешено движение со скоростью 110 км/ч.

На участке с 170-го по 208-й километр скорость останется ограниченной на уровне 90 км/ч.

Ранее ограничения действовали для предотвращения аварий в сложных погодных условиях зимы. Весной, с потеплением и улучшением состояния покрытия, необходимость в понижении лимита отпала.