В Тульской области дали старт форумам «Есть результат» партии «Единая Россия»

Первый форум «Есть результат» состоялся 19 марта в Кимовске и был посвящен подведению итогов реализации Народной программы за 2021–2025 годы и формированию предложений на период 2026–2031 годы.

Форум стал площадкой для подведения промежуточных результатов реализации Народной программы, а также для выработки новых инициатив и предложений от жителей, представителей общественных организаций, волонтеров и экспертного сообщества.

С докладом об итогах социально-экономического развития муниципального образования и реализации ключевых положений Народной программы выступил глава администрации Кимовского района, секретарь местного отделения партии Евгений Суханов.

«Диалог действительно помогает обсудить проблематику и выработать пути решения в рамках взаимодействия с коллегами из разных сфер. Мы рассматриваем широкий спектр вопросов и обсуждаем, как их можно решить. Эта обратная связь поступает напрямую от жителей — от тех, кто здесь живет», — отметил он.

Напомним, что ранее в рамках встречи губернатора Тульской области Дмитрия Миляева с секретарем Генерального совета партии «Единая Россия» Владимиром Якушевым было отмечено, что развитие муниципальных инициатив и участие жителей напрямую влияет на эффективность реализации Народной программы.

В ходе мероприятия также состоялась церемония награждения активных жителей, волонтеров и инициативных граждан, внесших значительный вклад в развитие муниципалитета и реализацию общественно значимых проектов.

После пленарной части состоялась стратегическая сессия, в ходе которой рабочие группы обсудили различные сферы развития муниципального образования. Участники определили ключевые вопросы и сформировали предложения для дальнейшей проработки на следующем этапе.

Отдельно были отмечены наиболее значимые и востребованные предложения, прозвучавшие в ходе обсуждения.

«Не первый раз принимаю участие в подобных мероприятиях. Безусловно, это важное и полезное дело, поскольку существуют проблемы, требующие решения. В ходе обсуждения мы сформулировали ряд предложений, которые планируем внести в программу. Среди них — продолжение программы переселения из ветхого жилья, капитальный ремонт существующего жилищного фонда, а также развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения, включая строительство очистных сооружений и станций водоподготовки», — поделилась участница стратегической сессии, председатель ТОС микрорайона «КРЭМЗ» Нина Тарасюгина.

«Форумы становятся ключевой площадкой для прямого диалога с жителями и общественными организациями.

Здесь рассматриваются конкретные предложения по развитию социальной сферы и инфраструктуры, решению вопросов благоустройства, а также инициативы, направленные на повышение качества жизни граждан. Такой подход позволяет учитывать мнение жителей, комплексно оценивать предложения и обеспечивать эффективную реализацию Народной программы, делая ее результативной и полезной для людей», — прокомментировал сенатор РФ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев.