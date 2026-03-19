В Тульской области пять дней будут снимать короткометражку «Черный, черный день»

В Тульской области начались съемки короткометражного фильма «Чёрный, чёрный день». Проект стартовал 15 марта и завершится через пять дней. Режиссер — Аля Семёнова.

Главная сюжетная линия рассказывает зрителю историю трёх поколений женщин, судьбы которых тесно связаны друг с другом в загадочном доме, наполненном звуками, странными видениями и сновидениями. Главная героиня, младшая представительница семейства, пытается вырваться из замкнутого круга семейных связей, разрывая последнюю нить между собой и бабушкой.

Съёмки проходят в живописных уголках Тульской области: сцены сняты в лесу, на полях и в деревне Большое Бизюкино. Всего в проекте заняты 25 человек творческой группы.

Фильм снят студенткой третьего курса Института кино Московского международного университета Софией Мацкевич и предназначен для показа на кинофестивалях. Главные женские роли исполнили актрисы Наталья Швец, Ирина Пулина и Есения Абрамова.