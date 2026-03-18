Тульский Роспотребнадзор предупреждает о поддельном масле «Вологодское качество»

Управление Роспотребнадзора по Вологодской области сообщило о выявлении фактов продажи фальсифицированного сливочного масла под брендом «Вологодское качество». Информация на упаковках продукта содержит недостоверные сведения о производителе:

Название производителя: ООО «Фермерские маслоделы».

Адрес: г. Вологда, ул. Ленинградская, 40-б.

Проведенная проверка показала, что указанные юридические лица и адреса не зарегистрированы в государственных реестрах, а производство масла на указанных объектах не ведется. Таким образом, данная продукция изготовлена неизвестными производителями.

Тульский Роспотребнадзор настоятельно рекомендует воздерживаться от употребления указанного масла в пищу и просит сообщать обо всех случаях обнаружения подобной продукции в управление ведомства.