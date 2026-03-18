Тульский Роспотребнадзор предупреждает о поддельном масле «Вологодское качество»

Ведомство зафиксировало предприятие-призрак.

Тульский Роспотребнадзор предупреждает о поддельном масле «Вологодское качество»

Управление Роспотребнадзора по Вологодской области сообщило о выявлении фактов продажи фальсифицированного сливочного масла под брендом «Вологодское качество». Информация на упаковках продукта содержит недостоверные сведения о производителе:

  • Название производителя: ООО «Фермерские маслоделы».
  • Адрес: г. Вологда, ул. Ленинградская, 40-б.

Проведенная проверка показала, что указанные юридические лица и адреса не зарегистрированы в государственных реестрах, а производство масла на указанных объектах не ведется. Таким образом, данная продукция изготовлена неизвестными производителями.

Тульский Роспотребнадзор настоятельно рекомендует воздерживаться от употребления указанного масла в пищу и просит сообщать обо всех случаях обнаружения подобной продукции в управление ведомства.

Погода в Туле 18 марта: до +10 и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 18 марта: до +10 и без осадков
сегодня, в 07:00, 126 1158 4
«Строим немало, строим неплохо»: как Миляев оценил рынок строительства жилья в Тульской области
Жизнь Тулы и области
«Строим немало, строим неплохо»: как Миляев оценил рынок строительства жилья в Тульской области
сегодня, в 14:25, 51 458 -5
В Туле 26-летнюю работницу ТРЦ «Макси» сбил грузовой поезд
Дежурная часть
В Туле 26-летнюю работницу ТРЦ «Макси» сбил грузовой поезд
сегодня, в 09:40, 26 4351 1
Тульские чиновники потратили на доступ к VPN почти 65 млн рублей
Жизнь Тулы и области
Тульские чиновники потратили на доступ к VPN почти 65 млн рублей
вчера, в 22:20, 68 5017 -16

«Строим немало, строим неплохо»: как Миляев оценил рынок строительства жилья в Тульской области
«Строим немало, строим неплохо»: как Миляев оценил рынок строительства жилья в Тульской области
Дмитрий Миляев: Участники СВО в Тульской области по-новому взглянули на патриотизм
Дмитрий Миляев: Участники СВО в Тульской области по-новому взглянули на патриотизм

