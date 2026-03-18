«Строим немало, строим неплохо»: как Миляев оценил рынок строительства жилья в Тульской области

Достаточно ли у нас строят жилья, чтобы быть регионом для жизни?

На пресс-конференции в ТАСС губернатор дал оценку объемам и качеству жилищного строительства в регионе.

«Строим немало, строим неплохо, — сказал Миляев. — По итогам прошлого года сдали более 1 млн кв. метров жилья — перевыполнены все плановые значения. А в 2023 году вообще был чемпионский год — ввели 1 млн 164 тысячи кв. м жилья. Абсолютный рекорд для Тульской области с советских времен».

Губернатор отметил, что в основном построенное жилье — это не отдельно взятые дома, а целые микрорайоны с современной инфраструктурой: школами, детскими садами и площадками, общественными пространствами.

«Строительная отрасль переживает непростой период, но у наших застройщиков точно есть запас прочности, и его хватает, чтобы справиться с трудностями», — заключил глава региона.