  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. «Строим немало, строим неплохо»: как Миляев оценил рынок строительства жилья в Тульской области - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

«Строим немало, строим неплохо»: как Миляев оценил рынок строительства жилья в Тульской области

Достаточно ли у нас строят жилья, чтобы быть регионом для жизни?

На пресс-конференции в ТАСС губернатор дал оценку объемам и качеству жилищного строительства в регионе. 

«Строим немало, строим неплохо, — сказал Миляев. — По итогам прошлого года сдали более 1 млн кв. метров жилья — перевыполнены все плановые значения. А в 2023 году вообще был чемпионский год — ввели 1 млн 164 тысячи кв. м жилья. Абсолютный рекорд для Тульской области с советских времен».

Губернатор отметил, что в основном построенное жилье — это не отдельно взятые дома, а целые микрорайоны с современной инфраструктурой: школами, детскими садами и площадками, общественными пространствами.

«Строительная отрасль переживает непростой период, но у наших застройщиков точно есть запас прочности, и его хватает, чтобы справиться с трудностями», — заключил глава региона.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 14:25 −5
Другие статьи по темам
Событие
строительство
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Новомосковске девушка подговорила подростка украсть товары из маркетплейса
В Новомосковске девушка подговорила подростка украсть товары из маркетплейса
Тульский Роспотребнадзор предупреждает о поддельном масле «Вологодское качество»
Тульский Роспотребнадзор предупреждает о поддельном масле «Вологодское качество»

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.