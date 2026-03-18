Дмитрий Миляев: Участники СВО в Тульской области по-новому взглянули на патриотизм

О поддержке, смыслах и новой жизни после фронта.

В Тульской области продолжают развивать систему поддержки участников СВО и их семей. Как отметил глава региона Дмитрий Миляев, это направление с самого начала было и остается приоритетным:

«С самого начала СВО позиция региона была такова, что нужно поддерживать членов этих семей, и мы это планомерно продолжаем делать».

В Тульской области действует комплексная система помощи: от участия в федеральной программе «Время героев» до собственного центра и проекта «Герой 71». В нем предусмотрено 15 направлений для самореализации — от работы в органах власти до предпринимательства и спорта:

«Мы сделали свой Центр „Герой 71“ и фактически выстроили проект, где есть модули: построить карьеру в органах власти, устроиться на крупные предприятия, реализовать себя в политике, спорте, общественной жизни или бизнесе».

По словам главы региона, программа помогает бойцам не только найти работу, но и переосмыслить жизнь после возвращения:

«Многие ребята переосмысливают жизнь, начинают искать для себя новые возможности. Во многом они переосмысливают слово патриотизм и воспринимают его уже не просто как слово, а как внутреннее духовное начало».

ТАСС2.jpeg

Власти также реагируют на конкретные обращения семей военнослужащих:

«Мы встречались с женами участников СВО, и одна девушка сказала: „У меня трое маленьких детей, их не с кем оставить“. Так родилась идея социальных помощников».

Сейчас через региональные проекты прошли уже тысячи человек, и уровень трудоустройства участников СВО приближается к 75%.

«У нас более двух тысяч заявок, и мы планомерно трудоустраиваем ребят. Две трети проходят через Центр „Герой 71“, и мы стараемся постоянно оттачивать эту работу», — сказал Дмитрий Миляев.

сегодня, в 14:00
СВО центр Герой 71 патриотизм трудоустройство
