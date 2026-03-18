  Где в Туле не будет света 19 марта
Где в Туле не будет света 19 марта

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

Они пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:

  • ул. Генерала Маргелова, 5а, 5б,19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 39,
  • ул. Платоновская, 2, 5, 7, 8, 11, 12, 16, 20, 22,
  • ул. Платоновский лес, 7, 4,
  • Щёкинское шоссе, 4, 8,
  • ул. Пушкинская, 1-11 (нечётн.), 2-6 (чётн.), 1-а, 2-б,
  • ул. Жуковского, 29-47 (неч.), 40-54 (чёт.), 50-а, 48-а, 39-а, 43-а, 40-а,
  • ул. Пирогова, 7-33 (неч.), 20-44 (чёт),  12, 25-б, 28-а, 29-а, 30-а, 31-а, 42-а, 42-в, 42-б,
  • ул. Гоголевская, 21,
  • ул. Каминского, 3, 6, 7,
  • пос. Косая Гора: пер. Стадионный, 1-9 (нечётн.), 2-6 (чётн.),
  • ул. Прогресс, 4-36 (чётн.), 1-35 (нечётн.), 2-а,
  • пос. Матвеевские дачи, 1-4, 6-9, 10-15, 18-21, 23-33, 37, 40, 42.

«Строим немало, строим неплохо»: как Миляев оценил рынок строительства жилья в Тульской области
Жизнь Тулы и области
«Строим немало, строим неплохо»: как Миляев оценил рынок строительства жилья в Тульской области
сегодня, в 14:25, 49 1368 -17
Погода в Туле 18 марта: до +10 и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 18 марта: до +10 и без осадков
сегодня, в 07:00, 131 2238 4
Тульская область поддерживает инвесторов широким спектром льгот и сервисов
Жизнь Тулы и области
Тульская область поддерживает инвесторов широким спектром льгот и сервисов
сегодня, в 17:03, 31 467 -3
В Москве задержали мужчину, который несколько лет насиловал девочку в столице и в Тульской области
Дежурная часть
В Москве задержали мужчину, который несколько лет насиловал девочку в столице и в Тульской области
сегодня, в 15:53, 29 2416 1

