В Туле школьники соревновались в управлении БПЛА

В Тульском государственном технологическом колледже прошел второй региональный фестиваль «Поколение БАС».

Фото: министерство образования Тульской области

Мероприятие было организовано в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Участниками соревнований стали 62 школьника и студента из 22 школ и 9 колледжей региона.

Соревнования проходили по двум номинациям: «Гонщик БАС» и «Дрон-дартс». Также были организованы мастер-классы «Эксплуатация БАС самолетного типа», «Визуальный полет», «Рыбалка БАС» и «Дрон-баскетбол».

К ним также присоединились гости фестиваля – участники профильной смены «БПЛА. Технологии в небе» Центра поддержки одарённых детей Тульской области «Созвездие».

Победителями соревнований стали:

  • в номинации «Дрон-дартс» лучшим среди школьников стал Александр Герасимовец из Первомайской кадетской школы, среди студентов – Кирилл Лосев из Тульского государственного технологического колледжа,
  • в номинации «Гонщик БАС» победу одержали Роберт Газарян (Центр образования №19) и Святослав Петровичев (Тульский государственный технологический колледж).

– Фестиваль «Поколение БАС» проходит в Тульской области второй раз. Но с уверенностью можно сказать, что мероприятие стало традиционным – мы видим интерес среди школьников и студентов и к самой теме, и к форме проведения. Уверена, фестиваль будет расширяться, привлекая талантливых школьников и студентов, – отметила министр образования Оксана Осташко.

«Строим немало, строим неплохо»: как Миляев оценил рынок строительства жилья в Тульской области
Жизнь Тулы и области
«Строим немало, строим неплохо»: как Миляев оценил рынок строительства жилья в Тульской области
сегодня, в 14:25, 49 1369 -17
Погода в Туле 18 марта: до +10 и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 18 марта: до +10 и без осадков
сегодня, в 07:00, 131 2243 4
Где в Туле не будет света 19 марта
Жизнь Тулы и области
Где в Туле не будет света 19 марта
сегодня, в 22:00, 37 417 0
Тульская область поддерживает инвесторов широким спектром льгот и сервисов
Жизнь Тулы и области
Тульская область поддерживает инвесторов широким спектром льгот и сервисов
сегодня, в 17:03, 31 467 -3

Где в Туле не будет света 19 марта
Где в Туле не будет света 19 марта
В Туле водитель пересек пр. Ленина в запрещенном месте
В Туле водитель пересек пр. Ленина в запрещенном месте

