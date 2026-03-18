В Туле школьники соревновались в управлении БПЛА

Мероприятие было организовано в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Участниками соревнований стали 62 школьника и студента из 22 школ и 9 колледжей региона.

Соревнования проходили по двум номинациям: «Гонщик БАС» и «Дрон-дартс». Также были организованы мастер-классы «Эксплуатация БАС самолетного типа», «Визуальный полет», «Рыбалка БАС» и «Дрон-баскетбол».

К ним также присоединились гости фестиваля – участники профильной смены «БПЛА. Технологии в небе» Центра поддержки одарённых детей Тульской области «Созвездие».

Победителями соревнований стали:

в номинации «Дрон-дартс» лучшим среди школьников стал Александр Герасимовец из Первомайской кадетской школы, среди студентов – Кирилл Лосев из Тульского государственного технологического колледжа,

в номинации «Гонщик БАС» победу одержали Роберт Газарян (Центр образования №19) и Святослав Петровичев (Тульский государственный технологический колледж).

– Фестиваль «Поколение БАС» проходит в Тульской области второй раз. Но с уверенностью можно сказать, что мероприятие стало традиционным – мы видим интерес среди школьников и студентов и к самой теме, и к форме проведения. Уверена, фестиваль будет расширяться, привлекая талантливых школьников и студентов, – отметила министр образования Оксана Осташко.