Миляев рассказал о неудачах «Арсенала»: «Клуб остается в зоне наших интересов»

На пресс-конференции губернатору Тульской области задали вопрос о тульском футбольном клубе, который начал сезон с неудач.

Чем обусловлена плохая игра команды? Интересен ли вообще этот проект региону?

Как рассказал Дмитрий Миляев, перед началом сезона сверхзадач для команды не ставили.

«Обновлялся состав игроков, пришел новый тренер. Мы дали ему определенную свободу действий, так как ему виднее, как играть, чем, например, мне. Какие-то вещи действительно сложились неудачно. Но могу заверить, что „Арсенал“ останется в призме наших интересов.

Я сейчас не могу сказать, что вот завтра-послезавтра мы «рванем». Но команда в безусловном приоритете и в зоне нашего внимания».

Губернатор пояснил, что это в целом касается профессионального спорта в регионе: футбола, волейбола, хоккея. Сейчас все клубы получают поддержку, регион не допускает провалов в финансировании.

«По игре — посмотрим. Конечно, придешь на стадион — ну что ж такое! — каждый болельщик всегда хочет яркой красивой игры. Но надо понимать, что неудачи и сложные периоды были у всех футбольных клубов. Будем работать над этим, чтобы „Арсенал“ оправдывал свое гордое название».