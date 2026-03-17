За пять лет на ремонт дорог в Чернском районе потратят 205 млн рублей

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Основной темой обсуждения стала реализация нацпроектов, региональных и муниципальных программ. Глава администрации Чернского района Сергей Кузнецов представил отчёт о работе за прошлый год. На мероприятия по нацпроектам «Инфраструктура для жизни», «Молодёжь и дети» и «Семья» было потрачено свыше 164 млн рублей.

В Черни благоустроили четыре двора и две пешеходные зоны на ул. Свободной. В селах Большое Скуратово и Ержино установили детские площадки. На текущий год запланированы благоустройство еще двух дворов и ремонт водопроводных сетей в д. Поповка.

По нацпроекту «Молодёжь и дети» в пяти школах оборудовали кабинеты труда и ОБЖ. В этом году оборудование получат ещё семь школ. Также запланирована установка спортплощадки ГТО на ул. Свободной. По нацпроекту «Семья» проводится капремонт и полное оснащение детского сада № 3 в пос. Чернь.

По госпрограмме «Развитие инфраструктуры образовательных организаций, расположенных на территории Тульской области» отремонтированы кровли трёх школ, обновлены ограждения двух школ и двух детских садов, для двух школ закуплены мебель и оборудование.

Поповская и Липицкая школы получили новые автобусы с системой ГЛОНАСС, кнопками экстренной связи с водителем, ограничителями скорости, полками для ранцев и специальными ремнями безопасности. В рамках регионального проекта «Чистая вода Тульской области» отремонтированы водонапорная башня и артезианская скважина в селе Спасское и водонапорная башня в Черни.

С 2025 года в районе реализуется региональная программа «Наш район». Благоустроены пять дворов, отремонтированы пять подвалов и дымовентиляционные каналы в девяти многоэтажках. На этот год запланированы ремонт дымвентканалов еще в пяти домах и установка модульного дома культуры в с. Архангельское.

По «Народному бюджету» заменены окна и двери в трёх школах, отремонтирована система отопления в Тургеневской школе, приведён в порядок участок дороги в д. Красное Тургенево. Запланирован ремонт в двух школах и детском саду. Утвержден пятилетний план дорожного ремонта: объем финансирования превысит 205 млн рублей.

Местный Дом культуры оснащен оборудованием для людей с ограниченными возможностями здоровья. Местный музей тоже ожидает ремонта, который запланирован на текущий год.

Дмитрий Миляев поручил министерству образования региона проработать заключение целевых договоров для укомплектования чернских школ педагогическими кадрами. А областному минтрансу предстоит рассмотреть обращения жителей по дорожной тематике и проверить, насколько план дорожных работ закрывает накопленные запросы.

Дмитрий Миляев отметил важность подготовки ко Дню Победы, 85-летию Тульской оборонительной операции и 50-летию присвоения Туле почетного звания «Город-Герой». Он поручил министру внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Дмитрию Ярцеву организовать комплексную проверку состояния мемориалов, обелисков, памятников и привести их в порядок.