  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. За пять лет на ремонт дорог в Чернском районе потратят 205 млн рублей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

За пять лет на ремонт дорог в Чернском районе потратят 205 млн рублей

Губернатор Дмитрий Миляев провел рабочую встречу с главами администраций Одоевского, Чернского районов и рабочего поселка Новогуровский.

За пять лет на ремонт дорог в Чернском районе потратят 205 млн рублей
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Основной темой обсуждения стала реализация нацпроектов, региональных и муниципальных программ. Глава администрации Чернского района Сергей Кузнецов представил отчёт о работе за прошлый год. На мероприятия по нацпроектам «Инфраструктура для жизни», «Молодёжь и дети» и «Семья» было потрачено свыше 164 млн рублей.

В Черни благоустроили четыре двора и две пешеходные зоны на ул. Свободной. В селах Большое Скуратово и Ержино установили детские площадки. На текущий год запланированы благоустройство еще двух дворов и ремонт водопроводных сетей в д. Поповка.

По нацпроекту «Молодёжь и дети» в пяти школах оборудовали кабинеты труда и ОБЖ. В этом году оборудование получат ещё семь школ. Также запланирована установка спортплощадки ГТО на ул. Свободной. По нацпроекту «Семья» проводится капремонт и полное оснащение детского сада № 3 в пос. Чернь. 

По госпрограмме «Развитие инфраструктуры образовательных организаций, расположенных на территории Тульской области» отремонтированы кровли трёх школ, обновлены ограждения двух школ и двух детских садов, для двух школ закуплены мебель и оборудование. 

Поповская и Липицкая школы получили новые автобусы с системой ГЛОНАСС, кнопками экстренной связи с водителем, ограничителями скорости, полками для ранцев и специальными ремнями безопасности. В рамках регионального проекта «Чистая вода Тульской области» отремонтированы водонапорная башня и артезианская скважина в селе Спасское и водонапорная башня в Черни. 

С 2025 года в районе реализуется региональная программа «Наш район». Благоустроены пять дворов, отремонтированы пять подвалов и дымовентиляционные каналы в девяти многоэтажках. На этот год запланированы ремонт дымвентканалов еще в пяти домах и установка модульного дома культуры в с. Архангельское.

По «Народному бюджету» заменены окна и двери в трёх школах, отремонтирована система отопления в Тургеневской школе, приведён в порядок участок дороги в д. Красное Тургенево. Запланирован ремонт в двух школах и детском саду. Утвержден пятилетний план дорожного ремонта: объем финансирования превысит 205 млн рублей.

Местный Дом культуры оснащен оборудованием для людей с ограниченными возможностями здоровья. Местный музей тоже ожидает ремонта, который запланирован на текущий год.

Дмитрий Миляев поручил министерству образования региона проработать заключение целевых договоров для укомплектования чернских школ педагогическими кадрами. А областному минтрансу предстоит рассмотреть обращения жителей по дорожной тематике и проверить, насколько план дорожных работ закрывает накопленные запросы. 

Дмитрий Миляев отметил важность подготовки ко Дню Победы, 85-летию Тульской оборонительной операции и 50-летию присвоения Туле почетного звания «Город-Герой». Он поручил министру внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Дмитрию Ярцеву организовать комплексную проверку состояния мемориалов, обелисков, памятников и привести их в порядок. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 19:46 0
Другие статьи по темам
Событие
рабочая встреча губернатор Тульской области реализация нацпроектов
Место
Тульская область Чернский район
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле водитель проехал под «кирпич», болтая по телефону
В Туле водитель проехал под «кирпич», болтая по телефону
Губернатор встретился с новым главой тульского Росреестра Анатолием Гавриленко
Губернатор встретился с новым главой тульского Росреестра Анатолием Гавриленко

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.