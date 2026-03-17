Жительница Узловой, ударившая приятеля ножом, проведёт семь лет в колонии

От полученного ранения мужчина через несколько дней умер в больнице.

Доказательства, собранные следователем узловского СО СУ СК России по Тульской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жительницы райцентра, обвиняемой в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

Следствием и судом установлено, что 5 октября прошлого года в доме на ул. Первомайской женщина поссорилась со своим знакомым. Схватив кухонный нож, она ударила мужчину в живот. Через несколько дней потерпевший скончался в больнице.

Следователем был проведен комплекс следственных действий и судебных экспертиз, выводы которых подтвердили обвиняемой к преступлению. Суд приговорил её к семи годам лишения свободы.