В Тульской области запустили мониторинг инфекций, передаваемых клещами

Пока еще на укусы никто не жаловался.

Фото Дмитрия Дзюбина.

В связи с приближением сезона активности клещей управление Роспотребнадзора по Тульской области объявило о запуске еженедельного мониторинга за случаями передачи инфекций клещами. Согласно прогнозам, начало активности клещей в регионе прогнозируется на первую декаду апреля 2026 года.

Мониторинг предполагает систематический контроль за уровнем заболеваемости, состоянием популяций клещей и качеством проводимых профилактических мер, включая акарицидные обработки территорий. 

«По состоянию на 17 марта 2026 года в медицинские организации по факту присасывания клещей и в лабораторию природно-очаговых и особо опасных инфекций ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области“ обращений не зарегистрировано», — отметили в региональном ведомстве. 

Напомним, ранее мы рассказывали, что регион не относится к числу зон распространения клещевого энцефалита, поэтому обязательная вакцинация от этого заболевания в Тульской области отсутствует. Почитать материал о старте сезона клещей можно по ссылке

сегодня, в 15:03
