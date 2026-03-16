В тульском правительстве обсудили план развития муниципальных образований

Эта тема стала одной из ключевых на еженедельном оперативном совещании под руководством губернатора Дмитрия Миляева.

В тульском правительстве обсудили план развития муниципальных образований
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Министр внутренней политики и развития местного самоуправления региона Дмитрий Ярцев отметил, что по поручению главы Тульской области сформированы планы развития муниципалитетов.

Мероприятия будут реализованы по федеральным, региональным и муниципальным программам в сферах ЖКХ, дорожного хозяйства, благоустройства, социальной инфраструктуры, здравоохранения, экологии и связи.

Информационные карточки с указанием количества объектов размещены на официальных сайтах администраций и госпабликах. Муниципалитеты будут обновлять планы развития ежеквартально. Губернатор поручил Дмитрию Ярцеву провести работу по сбору информации по обратной связи от жителей.

– Информация должна быть четкой, понятной, доступной. Люди должны понимать, какие мероприятия, в каких муниципалитетах и по каким адресам будут проходить. Необходимо указать сроки и статус по каждому из них, – сказал Дмитрий Вячеславович.

сегодня, в 20:49
правительство Тульской области оперативное совещание у губернатора развитие муниципальных образований
Тульская область
«Сидеть до мая в ямах не будем»: Миляев потребовал ускорить ремонт дорог в Тульской области
Жизнь Тулы и области
«Сидеть до мая в ямах не будем»: Миляев потребовал ускорить ремонт дорог в Тульской области
сегодня, в 13:56, 79 2001 -16
«Я разделяю ваше возмущение»: Миляев лично проехал по разбитым тульским дорогам 
Жизнь Тулы и области
«Я разделяю ваше возмущение»: Миляев лично проехал по разбитым тульским дорогам 
сегодня, в 12:11, 48 3673 -28
«Интересуйтесь, на что жалуются люди»: Миляев велел чиновникам отслеживать жалобы туляков заранее
Жизнь Тулы и области
«Интересуйтесь, на что жалуются люди»: Миляев велел чиновникам отслеживать жалобы туляков заранее
сегодня, в 14:30, 34 1082 -9
На Косогорском металлургическом заводе снова произошло возгорание
Дежурная часть
На Косогорском металлургическом заводе снова произошло возгорание
сегодня, в 20:15, 28 1647 1

