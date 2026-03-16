В тульском правительстве обсудили план развития муниципальных образований

Эта тема стала одной из ключевых на еженедельном оперативном совещании под руководством губернатора Дмитрия Миляева.

Министр внутренней политики и развития местного самоуправления региона Дмитрий Ярцев отметил, что по поручению главы Тульской области сформированы планы развития муниципалитетов.

Мероприятия будут реализованы по федеральным, региональным и муниципальным программам в сферах ЖКХ, дорожного хозяйства, благоустройства, социальной инфраструктуры, здравоохранения, экологии и связи.

Информационные карточки с указанием количества объектов размещены на официальных сайтах администраций и госпабликах. Муниципалитеты будут обновлять планы развития ежеквартально. Губернатор поручил Дмитрию Ярцеву провести работу по сбору информации по обратной связи от жителей.

– Информация должна быть четкой, понятной, доступной. Люди должны понимать, какие мероприятия, в каких муниципалитетах и по каким адресам будут проходить. Необходимо указать сроки и статус по каждому из них, – сказал Дмитрий Вячеславович.