В Туле за превышение полномочий задержали сотрудницу ФССП

В Пролетарском районе Тулы следователи СК России по материалам регионального Управления ФСБ возбудили уголовное дело в отношении 40-летней сотрудницы службы судебных приставов.

Женщина обвиняется в превышении должностных полномочий. По данным пресс-службе ведомства, исполняя обязанности руководителя подразделения, обвиняемая систематически вносила в автоматизированную систему ложные сведения о погашении должниками своих задолженностей.

В результата с них необоснованно были сняты все ранее наложенные ограничения по регистрации имущества и запреты на выезд из страны. Фигурантка под следствием, суд назначил ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.