Ночью над Тульской областью сбит один БПЛА

Об этом сообщает Минобороны РФ.

В течение прошедшей ночи с 20.00 13 марта до 7.00 14 марта дежурными средствами ПВО над территорией России перехвачены и уничтожены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Над Тульской областью уничтожен один беспилотник.