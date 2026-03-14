Рано утром в Туле случился пожар в общежитии из фильма «Дурак»

Из здания были эвакуированы 12 человек.

Пожар произошел сегодня рано утром на балконе четвертого этажа общежития на улице Металлургов, 85. Спустя 5 минут первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия и оперативно ликвидировали возгорание. 

Из здания общежития были эвакуированы 12 человек, в том числе 1 ребенок.

«Балкон открытого типа не застеклённый, пожарные говорят, что загорелся хлам, лежащий на балконе. Соседи говорят, что слышали несколько сильных хлопков. Нас выводили пожарные, где-то часа в 4 ночи», — рассказали жители общежития.

Возможно среди хлама находились строительные или какие-либо другие баллоны, которые при нагревании и стали причиной громких хлопков.

Причину произошедшего предстоит установить дознавателю спасательного ведомства.

сегодня, в 10:03 0
Другие статьи по темам
Событие
пожар общежитие
Погода в Туле 14 марта: ветрено и до +13 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 14 марта: ветрено и до +13 градусов
сегодня, в 09:00, 142 675 5
Выходные в Тульской области будут ясными и сухими
Жизнь Тулы и области
Выходные в Тульской области будут ясными и сухими
вчера, в 20:50, 150 2212 3
В центре Тулы водители регулярно паркуются с нарушениями
Дежурная часть
В центре Тулы водители регулярно паркуются с нарушениями
вчера, в 20:14, 105 1632 6
В музее «Тульские самовары» расскажут, как одевались тулячки в конце 19 века
Культура
В музее «Тульские самовары» расскажут, как одевались тулячки в конце 19 века
сегодня, в 11:10, 20 221 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В музее «Тульские самовары» расскажут, как одевались тулячки в конце 19 века
В музее «Тульские самовары» расскажут, как одевались тулячки в конце 19 века
Ночью над Тульской областью сбит один БПЛА
Ночью над Тульской областью сбит один БПЛА

