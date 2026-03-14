Рано утром в Туле случился пожар в общежитии из фильма «Дурак»

Пожар произошел сегодня рано утром на балконе четвертого этажа общежития на улице Металлургов, 85. Спустя 5 минут первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия и оперативно ликвидировали возгорание.

Из здания общежития были эвакуированы 12 человек, в том числе 1 ребенок.

«Балкон открытого типа не застеклённый, пожарные говорят, что загорелся хлам, лежащий на балконе. Соседи говорят, что слышали несколько сильных хлопков. Нас выводили пожарные, где-то часа в 4 ночи», — рассказали жители общежития.

Возможно среди хлама находились строительные или какие-либо другие баллоны, которые при нагревании и стали причиной громких хлопков.

Причину произошедшего предстоит установить дознавателю спасательного ведомства.