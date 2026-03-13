Узловские школьники попробовали себя в роли ветеринаров и сыроделов

Ребят познакомили с агропромышленным комплексом Тульской области.

Узловские школьники попробовали себя в роли ветеринаров и сыроделов
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В регионе продолжается реализация профориентационного курса «Россия — мои горизонты». 12 марта для учеников 8-9-х классов школы № 59 города Узловая прошел открытый урок, посвященный развитию агропромышленного комплекса Тульской области.

Организаторами мероприятия выступили специалисты Центра опережающей профессиональной подготовки совместно с педагогами учебного заведения.

Особую значимость встрече придало участие ключевых игроков регионального АПК: Узловского молочного комбината, компании «АгроЭко» и Богородицкого сельскохозяйственного колледжа имени И. А. Стебута. Эти три партнера объединяют усилия для создания нового сельскохозяйственного кластера в рамках федерального проекта «Профессионалитет» (нацпроект «Молодежь и дети»), запуск которого запланирован на 2026 год.

Ребята не только узнали о перспективных профессиях в аграрной сфере и условиях целевого обучения в колледжах региона, но и смогли попробовать свои силы в деле. Будущие ветеринары под руководством наставников колледжа освоили навыки осмотра и накладывания швов на тренажерах. Представители «АгроЭко» рассказали о современной инфраструктуре животноводства, а сотрудники молочного комбината угостили школьников своей продукцией.

«Включение регионального компонента в общероссийский курс позволяет детям еще за партой познакомиться с актуальными вакансиями и реальными работодателями области», — подчеркнула руководитель ЦОПП Тульской области Людмила Нугаева.

сегодня, в 16:00
