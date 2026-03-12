В Тульской области пройдут встречи ветеранов Великой Отечественной войны с ветеранами СВО

С предложением организовать такие встречи выступил сегодня губернатор Дмитрий Миляев на заседании оргкомитета по подготовке к 81-й годовщине Победы.

2026-й год ознаменован для Тульской области юбилейными датами: 85-летие Тульской оборонительной операции, 50-летие присвоения Туле звания «город-герой». В регионе ведется активная подготовка к их празднованию.

«Мы должны создать атмосферу, в которой каждый житель региона почувствует связь поколений, осознает цену мира и отдаст дань уважения тем, кто завоевал Победу», – отметил Дмитрий Миляев.

В этом году празднование пройдет в концепции «Один подвиг тысячи героев».

Мероприятия состоятся во всех муниципальных образованиях региона. Так, будет организована акция «Кино на передовой». Под открытым небом пройдут кинопоказы военных фильмов. В малых городах и селах с концертной программой выступят лучшие самодеятельные коллективы региона.

В рамках акции «В истории – навсегда!» каждый желающий сможет снять видео и разместить его в социальных сетях с хештегами #висториинавсегда и #ДеньПобеды71.

В ходе книжного марафона «Читаем детям о войне в каждом уголке» волонтеры вслух прочтут отрывки из произведений тульских писателей-фронтовиков.

Для молодежи призывного возраста совместно с военным комиссариатом Тульской области и общественной организацией «Боевое братство» пройдут уроки мужества и славы. Также в муниципальных библиотеках пройдет сетевой проект, в рамках которого будут организованы выставки произведений художественной прозы, посвященной обороне Тулы.

Восьмой раз в Тульской области пройдет межрегиональная патриотическая акция «Поезда Памяти».

В учреждениях культуры региона организуют мероприятия для туляков и гостей. Так, в ремесленном дворе «Добродей» будет работать фотовыставка «Галерея единого подвига», посвященная единству народов. В городском концертном зале состоится праздничный концерт «Честь и славу предков умножаем».

8 и 9 мая во всех районах Тульской области пройдут митинги, панихиды, возложения венков и цветов на мемориалы защитникам.

В Тульском академическом театре драмы 8 мая состоится торжественное мероприятие, посвященное празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Губернатор подчеркнул, что к участию в концертной программе нужно пригласить ветеранов специальной военной операции.

Дмитрий Миляев поручил заместителю председателя Правительства Тульской области – министру культуры Ольге Гремяковой проработать вопрос обновления программы празднования юбилейных дат.

Также глава региона отметил, что необходимо организовать встречи ветеранов СВО с ветеранами Великой Отечественной войны.

«Наши ветераны внимательно следят за новостной повесткой, за тем, что происходит в зоне проведения специальной военной операции. Эта встреча поколений будет олицетворять то, что нынешние герои сегодня повторяют подвиг своих дедов и прадедов», – отметил губернатор.

Шла речь о подготовке к Параду Победы. 9 мая в Туле торжественным маршем по главной площади пройдут пешие и механизированные колонны. Тренировки начнутся со 2 апреля.

Губернатор поручил главам районов и муниципальных округов организовать традиционную акцию «Парад у дома ветерана». Министерству внутренней политики и развития местного самоуправления поручено взять на контроль эту работу, а также совместно с главами администраций и министерством по региональной безопасности проанализировать, где могут пройти шеренгами кадетские и юнармейские отряды с участием военнослужащих 106-й дивизии для приветствия ветеранов, и организовать подобные мероприятия.