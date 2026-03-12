В Тульской области замораживают и пересаживают стволовые клетки

  1. Моя Слобода
  4. Тульские онкологи рассказали, как трансплантацией стволовых клеток лечат лейкоз, миеломы и лимфомы - Новости Тулы и области - MySlo.ru
Онкологи рассказали, как лечат лейкоз, миеломы и лимфомы трансплантацией стволовых клеток

Ежегодно в Тульской области регистрируется от 150 до 200 новых случаев онкологических заболеваний крови и лимфатической ткани. Раньше пациентам нужно было отправляться в Москву, Санкт-Петербург или Обнинск, чтобы пройти лечение. Теперь все можно сделать в отделении гематологии Тульского онкологического центра.

Такая возможность у туляков с диагнозом «лейкоз», «миелома» и «лимфома» появилась с середины 2024 года. Именно тогда онкоцентр в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» получил новое оборудование, а трансфузиологи успешно освоили полный цикл заморозки гемопоэтических стволовых клеток. Теперь здесь применяют современные методики терапии, включая высокодозную химиотерапию и трансплантацию.

— Каждого пациента с лейкозом, миеломой или лимфомой мы проверяем, является ли он кандидатом на трансплантацию стволовых клеток. Это не такой большой пул пациентов, к сожалению: далеко не все злокачественные образования кроветворной системы подходят для гематологической трансплантации. Те, у кого для этого есть показания, начинают подготовку. Они проходят курс химиотерапии. Только при достижении ремиссии заболевания можно заготовить стволовые клетки и провести трансплантацию с целью закрепления достигнутой ремиссии, — рассказала Анна Павлова, заведующая отделением онкогематологии.

Процесс сдачи биоматериала длится около 6 часов.

После этого начинается работа специалистов. Полученный материал отправляется на фракционирование — для отделения гемопоэтических клеток от плазмы.

Затем они переливаются в криоконтейнер и отправляются на хранение в криобанк при температуре до –196 градусов. В нем они находятся до момента трансплантации.

— Каждый контейнер промаркирован, и данные его занесены в карту пациента. То есть перед трансплантацией из криокамеры будет извлечен именно тот контейнер, который предназначен для этого больного, — рассказала Мария Дудукина, трансфузиолог, заведующая отделением трансфузиологии Тульского онкологического центра.

Эффективность лечения лейкоза, миеломы и различных лимфом методом аутотрансплантации (то есть трансплантации своих же клеток самому себе) достаточно высока и составляет порядка 70%.

Через трансплантацию стволовых клеток прошло уже более 10 человек.

Андрей Демидов — один из тех, кто сейчас готовится к ней:

— У меня некоторое время назад была диагностирована лимфома Ходжкина. Я тогда прошел лечение в Москве. Но затем случился ранний рецидив. По словам врачей, это связано с тем, что ранее я болел ковидом. В этот раз я остался на лечении в Туле, потому что и финансово не накладно, и дом рядом. Прогнозы благоприятные, потому что все анализы хорошие. Ну и больше половины успеха — это позитивный настрой! А он у меня есть. Поэтому уверен, что в этот раз все будет хорошо и я выздоровею.

