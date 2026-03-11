  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В феврале туляки оформили 7080 электронных услуг - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В феврале туляки оформили 7080 электронных услуг

Чаще всего отправляли заявления на ГИА.

В феврале туляки оформили 7080 электронных услуг
Фото Алексея Пирязева.

В феврале жители Тульской области оформили 7080 электронных услуг на портале «Госуслуги71».

Самой популярной стала подача заявления на государственную итоговую аттестацию. Жители подали 2673 заявления. 

В топ-5 популярных услуг также вошли: 

  • предоставление информации о размерах социальных выплат и мерах поддержки — 1006;
  • проверка статуса заявления в школу или детский сад — 552;
  • дополнительные меры поддержки отдельным категориям граждан — 435;
  • единовременная выплата военнослужащим и членам их семей — 372.

Портал работает с 2013 года и предлагает жителям региона доступ к 388 услугам.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 09:57 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
Госуслуги заявления
Погода в Туле 11 марта: сухо и до +11 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 11 марта: сухо и до +11 градусов
сегодня, в 07:00, 46 802 3
По Туле только на танке! На каких тульских дорогах больше всего ям?
Жизнь Тулы и области
По Туле только на танке! На каких тульских дорогах больше всего ям?
сегодня, в 08:00, 42 2436 9
«Возможно, моя специальность реально пригодится»​​​​​​​: студент ТулГУ рассказал, почему пошел на СВО
Жизнь Тулы и области
«Возможно, моя специальность реально пригодится»​​​​​​​: студент ТулГУ рассказал, почему пошел на СВО
вчера, в 11:04, 92 3457 -11
Губернатор Дмитрий Миляев выразил соболезнования в связи с трагедией в Брянске
Жизнь Тулы и области
Губернатор Дмитрий Миляев выразил соболезнования в связи с трагедией в Брянске
вчера, в 21:28, 40 3120 -7

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Киреевском районе водитель на Daewoo Nexia снес 64-летнего пешехода
В Киреевском районе водитель на Daewoo Nexia снес 64-летнего пешехода
Волейболистки «Тулицы» уступили в игре с «Динамо-Ак Барс»
Волейболистки «Тулицы» уступили в игре с «Динамо-Ак Барс»

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.