В феврале туляки оформили 7080 электронных услуг

В феврале жители Тульской области оформили 7080 электронных услуг на портале «Госуслуги71».
Самой популярной стала подача заявления на государственную итоговую аттестацию. Жители подали 2673 заявления.
В топ-5 популярных услуг также вошли:
- предоставление информации о размерах социальных выплат и мерах поддержки — 1006;
- проверка статуса заявления в школу или детский сад — 552;
- дополнительные меры поддержки отдельным категориям граждан — 435;
- единовременная выплата военнослужащим и членам их семей — 372.
Портал работает с 2013 года и предлагает жителям региона доступ к 388 услугам.