В феврале туляки оформили 7080 электронных услуг

Чаще всего отправляли заявления на ГИА.

Фото Алексея Пирязева.

В феврале жители Тульской области оформили 7080 электронных услуг на портале «Госуслуги71».

Самой популярной стала подача заявления на государственную итоговую аттестацию. Жители подали 2673 заявления.

В топ-5 популярных услуг также вошли:

предоставление информации о размерах социальных выплат и мерах поддержки — 1006;

проверка статуса заявления в школу или детский сад — 552;

дополнительные меры поддержки отдельным категориям граждан — 435;

единовременная выплата военнослужащим и членам их семей — 372.

Портал работает с 2013 года и предлагает жителям региона доступ к 388 услугам.