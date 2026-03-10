  1. Моя Слобода
Жительницу Богородицка будут судить за кражу золота у бывшей родственницы

Женщина воспользовалась тем, что хозяйки не было дома.

Жительницу Богородицка будут судить за кражу золота у бывшей родственницы
Фото из архива MySlo

В Богородицке в суд направили уголовное дело о краже золотых украшений из частного дома.

По данным следствия, вечером 21 января местная жительница пришла к дому своей бывшей родственницы на улице Полевой. Женщина заранее знала, что хозяйка находится на работе, а одна из входных дверей не запирается. Убедившись, что рядом никого нет, она зашла внутрь и забрала из серванта золотые украшения. Похищенным злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.

Сумма причиненного ущерба составила 11 840 рублей. Уголовное дело о краже рассмотрят 19 марта. 

Автор:
сегодня, в 14:15 0
