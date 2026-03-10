  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Плавском районе жителей дома на Почтовой незаконно заставляли платить за несуществующее отопление - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Плавском районе жителей дома на Почтовой незаконно заставляли платить за несуществующее отопление

На самом деле жители дома использовали газовые колонки.

В Плавском районе жителей дома на Почтовой незаконно заставляли платить за несуществующее отопление
Фото Алексея Пирязева.

В Плавском районе прокуратура вмешалась в ситуацию после сигнала местного жителя о нарушении законодательства в сфере ЖКХ.

Туляк пожаловался, что в декабре 2023 года управляющая компания «Плавск монолит-сервис» незаконно выставляла владельцам квартир в доме № 11 на улице Почтовой плату за услугу, которой фактически не существовало, — опрессовку системы отопления.

После проверки выяснилось, что данный жилой дом вообще не подключён ни к горячему водоснабжению, ни к центральному отоплению, а в квартирах установлены газовые водонагреватели. Гидравлические испытания (опрессовка) системы отопления в таком доме не предусмотрены, следовательно, требовать плату за данную услугу незаконно.

Гендиректор компании получил представление.

«По результатам рассмотрения меры реагирования жителям дома произведен перерасчет тарифа содержания жилья, должностное лицо ООО „Плавск монолит-сервис“ привлечено к дисциплинарной ответственности», — отметили в пресс-службе региональной прокуратуры. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 12:53 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
прокуратура ЖКХ отопление
Погода в Туле 10 марта: малооблачно и до +8 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 10 марта: малооблачно и до +8 градусов
сегодня, в 07:00, 127 1294 4
«Возможно, моя специальность реально пригодится»​​​​​​​: студент ТулГУ рассказал, почему пошел на СВО
Жизнь Тулы и области
«Возможно, моя специальность реально пригодится»​​​​​​​: студент ТулГУ рассказал, почему пошел на СВО
сегодня, в 11:04, 62 2058 -10
«Мне нужен полный анализ, а людям нужна правда»: Миляев поручил разобраться с каждой ямой в Тульской области
Жизнь Тулы и области
«Мне нужен полный анализ, а людям нужна правда»: Миляев поручил разобраться с каждой ямой в Тульской области
сегодня, в 12:30, 46 1581 -15
В Туле два студента заключили контракт и отправились на СВО в войска беспилотных систем
Жизнь Тулы и области
В Туле два студента заключили контракт и отправились на СВО в войска беспилотных систем
сегодня, в 10:40, 33 1550 -8

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В регионе стартовала подготовка к предварительному голосованию
В регионе стартовала подготовка к предварительному голосованию
«Мне нужен полный анализ, а людям нужна правда»: Миляев поручил разобраться с каждой ямой в Тульской области
«Мне нужен полный анализ, а людям нужна правда»: Миляев поручил разобраться с каждой ямой в Тульской области

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.