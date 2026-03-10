В Плавском районе жителей дома на Почтовой незаконно заставляли платить за несуществующее отопление

Фото Алексея Пирязева.

В Плавском районе прокуратура вмешалась в ситуацию после сигнала местного жителя о нарушении законодательства в сфере ЖКХ.

Туляк пожаловался, что в декабре 2023 года управляющая компания «Плавск монолит-сервис» незаконно выставляла владельцам квартир в доме № 11 на улице Почтовой плату за услугу, которой фактически не существовало, — опрессовку системы отопления.

После проверки выяснилось, что данный жилой дом вообще не подключён ни к горячему водоснабжению, ни к центральному отоплению, а в квартирах установлены газовые водонагреватели. Гидравлические испытания (опрессовка) системы отопления в таком доме не предусмотрены, следовательно, требовать плату за данную услугу незаконно.

Гендиректор компании получил представление.

«По результатам рассмотрения меры реагирования жителям дома произведен перерасчет тарифа содержания жилья, должностное лицо ООО „Плавск монолит-сервис“ привлечено к дисциплинарной ответственности», — отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.