В регионе стартовала подготовка к предварительному голосованию

В его состав вошли ветераны СВО, лидеры общественного мнения, эксперты и представители волонтёрского движения.

Секретарь Тульского регионального отделения партии, сенатор РФ Николай Воробьев подчеркнул, что процедура предварительного голосования остается открытым механизмом отбора кандидатов и проверки их готовности к работе с людьми.

«Это возможность начать прямой диалог с жителями ещё до официального старта кампании и определить тех, кому действительно доверяют», — отметил он.

По словам Николая Воробьева, базовые принципы процедуры остаются неизменными — честность, прозрачность и открытая конкуренция. Предварительное голосование традиционно пройдет в электронном формате, что делает участие удобным и доступным для жителей региона.

Особое внимание в ходе процедуры будет уделено ветеранам и участникам специальной военной операции. Их включение в общественно-политическую жизнь рассматривается как одно из приоритетных направлений. В Тульской области по инициативе губернатора Дмитрия Миляева реализуется проект «Герой 71», направленный на раскрытие потенциала бойцов и адаптацию к мирной жизни. Программа помогает участникам и ветеранам спецоперации с профессиональным развитием, трудоустройством и самореализацией.

Участник организационного комитета, представитель регионального совета сторонников партии «Единая Россия», участник СВО Владислав Трошин отметил, что задача партии — помочь бойцам адаптироваться к мирной жизни и реализовать себя в общественно-политической деятельности, и «Единая Россия» с этим справляется.

В состав регионального оргкомитета также вошёл руководитель исполнительного комитета партии, заместитель председателя Тульской областной Думы Олег Иванов.

Он сообщил, что выдвижение кандидатов стартует 11 марта и продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей через портал «Госуслуги» начнётся 20 апреля и завершится 29 мая. Само электронное голосование пройдет с 25 по 31 мая.

Участник оргкомитета, сторонник партии «Единая Россия», представитель Ассоциации юристов России Евгений Панфилов подчеркнул, что использование современных блокчейн-технологий и многолетний опыт проведения предварительного голосования позволили партии надёжно защитить персональные данные избирателей и гарантировать безопасность процедуры.

«Электронное голосование не только является самым прозрачным и эффективным способом волеизъявления, но и выступает очень удобным инструментом для избирателей. Опыт проведения электронного предварительного голосования показал, что оно более востребовано, чем традиционный формат», — отметил Евгений Панфилов.