Погода в Туле 11 марта: сухо и до +11 градусов

В среду в регионе сохранится переменная облачность. Без существенных осадков, местами гололедица. Ветер юго-западный, до 10 метров в секунду.

Температура ночью — от -2 до +3, днем — от +6 до +11 градусов. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст.