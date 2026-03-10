  1. Моя Слобода
Погода в Туле 11 марта: сухо и до +11 градусов

Синоптики обещают умеренный юго-западный ветер.

Погода в Туле 11 марта: сухо и до +11 градусов

В среду в регионе сохранится переменная облачность. Без существенных осадков, местами гололедица. Ветер юго-западный, до 10 метров в секунду.

Температура ночью — от -2 до +3, днем — от +6 до +11 градусов. Атмосферное давление  750-755 мм рт. ст.

1.jpg

сегодня, в 07:00 +3
