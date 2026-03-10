Где в Туле не будет света 11 марта

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:
- ул. Чекалина, 2-10 (чётн.), 3-9 (нечётн.),
- пер. Врубовой 1-39 (нечётн.), 2-44 (чётн.),
- ул. О. Кошевого 3-17 (нечётн.), 4-16 (чётн.), 5-а, 13-а, 22,
- пер. Отбойный, 5, 28, 30, 33-38, 22-а, 39, 40,
- пер. Циолковского, 4, 6, 7, 8, 12, 12-а, 20,
- ул. Горняцкая 3-15 (нечётн.), 4-10 (чётн.), 6-а,
- пер. Агеева, 2-10 (чётн.), 3-9 (нечётн.),
- ул. Н. Руднева, 1-7(нечётн.), 12,
- ул. Циолковского, 12, 12-а, 15-а,
- ул. Агеева, 28-а,
- ул. Хворостухина, 11, 11-а, 13, 17, 19,
- ул. Рязанская, 38, 40,
- ул. Арсенальная, 1, 3,
- ул. М. Горького, 20,
- ул. Лазо, 13-31 (нечётн.), 14-34 (чётн.),
- ул. Станиславского, 64,
- ул. 3-я Овражная, 2-30 (чётн.), 13-21 (нечётн.), 10-а,
- ул. Волоховская, 9-51 (нечётн.), 32, 6-а,
- 1-й Волоховский пр-д, 12-48 (нечётн.), 21-49 (чётн.),
- ул. Рязанская, 1, 18, 20, 22,
- ул. 4-я Овражная, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
- 2-й Волоховский пр-д, 24-38 (чётн.), 19-35 (нечётн.),
- ул. Овражная 16-44 (чётн.), 26-а,
- ул. 2-я Волоховская 21-39 (нечётн.), 18-42 (чётн.),
- ул. 2-я Овражная 12-20 (чётн.).