  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Где в Туле не будет света 11 марта - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Где в Туле не будет света 11 марта

Публикуем адреса от «Тулгорэлектросетей».

Где в Туле не будет света 11 марта

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:

  • ул. Чекалина, 2-10 (чётн.), 3-9 (нечётн.),
  • пер. Врубовой 1-39 (нечётн.), 2-44 (чётн.),
  • ул. О. Кошевого 3-17 (нечётн.), 4-16 (чётн.), 5-а, 13-а, 22,
  • пер. Отбойный, 5, 28, 30, 33-38, 22-а, 39, 40,
  • пер. Циолковского, 4, 6, 7, 8, 12, 12-а, 20,
  • ул. Горняцкая 3-15 (нечётн.), 4-10 (чётн.), 6-а,
  • пер. Агеева, 2-10 (чётн.), 3-9 (нечётн.),
  • ул. Н. Руднева, 1-7(нечётн.), 12,
  • ул. Циолковского, 12, 12-а, 15-а,
  • ул. Агеева, 28-а,
  • ул. Хворостухина, 11, 11-а, 13, 17, 19,
  • ул. Рязанская, 38, 40,
  • ул. Арсенальная, 1, 3,
  • ул. М. Горького, 20,
  • ул. Лазо, 13-31 (нечётн.), 14-34 (чётн.),
  • ул. Станиславского, 64,
  • ул. 3-я Овражная, 2-30 (чётн.), 13-21 (нечётн.), 10-а,
  • ул. Волоховская, 9-51 (нечётн.), 32, 6-а,
  • 1-й Волоховский пр-д, 12-48 (нечётн.), 21-49 (чётн.),
  • ул. Рязанская, 1, 18, 20, 22,
  • ул. 4-я Овражная, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
  • 2-й Волоховский пр-д, 24-38 (чётн.), 19-35 (нечётн.),
  • ул. Овражная 16-44 (чётн.), 26-а,
  • ул. 2-я Волоховская 21-39 (нечётн.), 18-42 (чётн.),
  • ул. 2-я Овражная 12-20 (чётн.).

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 22:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
где в Туле отключат свет нет света плановые отключения электроэнергии
Место
Тула
Тульские студенты, выбравшие службу в войсках беспилотных систем, получат по 2 млн рублей
Жизнь Тулы и области
Тульские студенты, выбравшие службу в войсках беспилотных систем, получат по 2 млн рублей
сегодня, в 18:02, 69 1301 -15
В Тульской области объявлена ракетная опасность
Жизнь Тулы и области
В Тульской области объявлена ракетная опасность
сегодня, в 18:00, 68 2169 0
«Мне нужен полный анализ, а людям нужна правда»: Миляев поручил разобраться с каждой ямой в Тульской области
Жизнь Тулы и области
«Мне нужен полный анализ, а людям нужна правда»: Миляев поручил разобраться с каждой ямой в Тульской области
сегодня, в 12:30, 57 2497 -16
«Возможно, моя специальность реально пригодится»​​​​​​​: студент ТулГУ рассказал, почему пошел на СВО
Жизнь Тулы и области
«Возможно, моя специальность реально пригодится»​​​​​​​: студент ТулГУ рассказал, почему пошел на СВО
сегодня, в 11:04, 73 2885 -11

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Губернатор Дмитрий Миляев выразил соболезнования в связи с трагедией в Брянске
Губернатор Дмитрий Миляев выразил соболезнования в связи с трагедией в Брянске

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.