  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Туляки накопили почти 5 миллиардов рублей на будущую пенсию - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Туляки накопили почти 5 миллиардов рублей на будущую пенсию

Использовать накопления можно через 15 лет или после наступления пенсионного возраста.

Туляки накопили почти 5 миллиардов рублей на будущую пенсию
Фото Алексея Пирязева.

С 1 января 2024 года в России запустили государственную программу долгосрочных сбережений (ПДС), позволяющую россиянам копить деньги с дополнительной поддержкой от государства. Жители Тульской области уже заключили 105 тысяч договоров и пополнили счета на сумму почти 4,9 миллиарда рублей.

Условия программы предусматривают государственные бонусы до 36 тысяч рублей в год на специальный счет в течение десяти лет. Использовать накопления можно через 15 лет или после наступления пенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Инвестиции защищены государством на сумму до 2,8 миллиона рублей, а участники программы вправе ежегодно получать налоговые вычеты на взносы.

На начало 2026 года в России насчитывается более 10 млн заключенных договоров ПДС с совокупным объемом вложений около 717 миллиардов рублей.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 10:00 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
Центробанк накопления
Погода в Туле 6 марта: снег и легкий мороз
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 6 марта: снег и легкий мороз
сегодня, в 07:00, 97 984 6
Власти обсудили, как изменится облик улицы Фридриха Энгельса в Туле
Жизнь Тулы и области
Власти обсудили, как изменится облик улицы Фридриха Энгельса в Туле
сегодня, в 11:10, 41 642 -5
В Туле обрушилась часть старинной усадьбы на Октябрьской
Жизнь Тулы и области
В Туле обрушилась часть старинной усадьбы на Октябрьской
сегодня, в 10:21, 21 1099 1
В Туле отметили трёхлетие проекта «Жены героев»
Жизнь Тулы и области
В Туле отметили трёхлетие проекта «Жены героев»
вчера, в 22:31, 24 1261 -6

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Алексине за взятку задержан начальник управления ЖКХ администрации
В Алексине за взятку задержан начальник управления ЖКХ администрации
Размер алиментов при расчете пособия изменился в Тульской области
Размер алиментов при расчете пособия изменился в Тульской области

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.