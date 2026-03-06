Туляки накопили почти 5 миллиардов рублей на будущую пенсию

Использовать накопления можно через 15 лет или после наступления пенсионного возраста.

Фото Алексея Пирязева.

С 1 января 2024 года в России запустили государственную программу долгосрочных сбережений (ПДС), позволяющую россиянам копить деньги с дополнительной поддержкой от государства. Жители Тульской области уже заключили 105 тысяч договоров и пополнили счета на сумму почти 4,9 миллиарда рублей.

Условия программы предусматривают государственные бонусы до 36 тысяч рублей в год на специальный счет в течение десяти лет. Использовать накопления можно через 15 лет или после наступления пенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Инвестиции защищены государством на сумму до 2,8 миллиона рублей, а участники программы вправе ежегодно получать налоговые вычеты на взносы.

На начало 2026 года в России насчитывается более 10 млн заключенных договоров ПДС с совокупным объемом вложений около 717 миллиардов рублей.