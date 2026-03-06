В Алексине за взятку задержан начальник управления ЖКХ администрации

Взятку ему обещал подрядчик за успешную приемку выполненных работ по ремонту системы водоснабжения.

Сотрудники УФСБ по Тульской области задержали начальника управления ЖКХ администрации Алексинского района с поличным при получении взятки.

По данным следствия, он получил от представителя подрядной организации 300 000 рублей. Это была часть взятки в 580 тысяч рублей за способствование в беспрепятственной приемке выполненных работ по ремонту системы водоснабжения района.

Алексинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Тульской области по материалам УФСБ возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Сейчас подозреваемый доставлен в следственный отдел, сообщает СК. Решается вопрос об избрании меры пресечения.