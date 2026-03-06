На ул. Ф. Энгельса 7 марта частично запретят движение транспорта

Об этом сообщает городская администрация.

В субботу, 7 марта, будут проводиться работы по вывозу крупногабаритного мусора от дома № 49 по ул. Ф. Энгельса.

Из-за этого участок улицы от ул. Пушкинской до ул. Каминского с 10.00 до 16.00 будет перекрыт. Четыре трамвайных маршрута изменят схемы движения.

Трамвай № 1 «ул. Щегловская Засека – пос. Менделеевский»: ул. Щегловская Засека – ул. Кирова – ул. Кутузова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Кауля – Красный Перекоп – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. М. Горького – ул. Штыковая.

Трамвай № 12 «пос. Менделеевский – ул. Штыковая»: ул. Штыковая – ул. М. Горького – ул. Октябрьская – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Кауля – Красный Перекоп – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Пролетарская – ул. Епифанская – ул. Марата – ул. Кутузова – ул. Кирова – ул. Щегловская Засека.

Трамвай № 13 «пос. Менделеевский – стадион «Металлург»: ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Кауля – Красный Перекоп – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Коминтерна – Павшинский мост – ул. Воздухофлотская – ул. Тихмянова – Одоевское шоссе.

Трамвай № 14 «пос. Менделеевский – Кондитерская фабрика»: ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Кауля – Красный Перекоп – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Коминтерна – Павшинский мост – ул. Воздухофлотская – ул. Тихмянова – Одоевское шоссе.