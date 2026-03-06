  1. Моя Слобода
В Туле выделили 37 участков земли для бесплатной передачи многодетным семьям

Соответствующее постановление подписал глава администрации города Илья Беспалов.

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Туляки с тремя и более детьми смогут за счёт государства получить землю для строительства дома. Городские власти выделили для этих целей 37 участков.

Все они находятся в пос. Шатск, имеют одинаковую площадь – 1200 кв. м. и предназначены для индивидуального жилищного строительства. Подробный перечень с указанием кадастровых номеров находится здесь.

Кроме того, администрация Тулы выделила 7 участков для предоставления жителям, имеющим государственные награды и членам их семей. Три из них находятся в Шатске, остальные – в д. Липки. Подробности можно узнать тут.

